《陸言堂－陳永陸》憧憬兩會後有刺激政策，將支持港股重拾動力

《陸言堂》港股的調整期比預期要深，時間亦比預期要長。當然，兩會下月才展開，加上業

績期的因素，令投資者大多處於觀望狀態，同時由於龍頭科技股出較大的調整，這都令港股處於

弱勢。



當然，２５０天平均線是一個重要的技術支持位，同時今日在此水平似乎有一個不錯支持，

可是短期是否會失守仍然有一定的風險，可是由於港股的估值不高，加上預期兩會後，應該再有

刺激經濟政策推出市場，這都會為港股及Ａ股帶來上升動力，並支持港股重拾上升動力，故此就

算短期失守２５０天平均線，亦不用過分緊張。



近日不少本地地產股公布業績，其中信和置業（０００８３）公布截至去年１２月底中期業

績，撇除投資物業公平值變動的影響後，股東應佔基礎溢利為２８﹒０２億元，按年跌

３５﹒８％；計及投資物業重估虧損，股東應佔溢利為２４﹒５９億元，按年跌４１﹒７９％。



中期業績不理想，絕對是市場預期之中的事情，可是要留意的是期內應佔物業銷售總收入為

３８﹒９９億元，可是截至去年底止，集團的未入賬合約銷售額逾１８２億元，當中４９億元會

在現財政年度下半年入帳，這將會帶動全年度的盈利應該會有不錯的表現，同時下半年度的表現

絕對會遠比上半年為佳。



至於租賃業務方面，期內應佔租金收益為１７﹒２８億元，按年跌３﹒８％，與第五波疫情

導致租金出現負增長，以及寫字樓出租率下跌有關，同時淨租金收益為１４﹒８億元，按年跌

４﹒９％，這個數字其實遠比同業為佳，更重要是集團的投資物業出租率仍然高達９１﹒１％，

在通關等因素支持下，相信下半年度的租金收益會止跌回升。



而且，集團現時擁有淨現金４１２億元，財政十分健康，所以在現時本地樓市正處於低潮期

下，信置反而有趁低吸納地皮等的能力，前景絕對值得憧憬。《獨立股評人 陳永陸》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

