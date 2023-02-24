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即市新聞

24/02/2023 15:29

《陸言堂－陳永陸》憧憬兩會後有刺激政策，將支持港股重拾動力

　　《陸言堂》港股的調整期比預期要深，時間亦比預期要長。當然，兩會下月才展開，加上業
績期的因素，令投資者大多處於觀望狀態，同時由於龍頭科技股出較大的調整，這都令港股處於
弱勢。
　
　　當然，２５０天平均線是一個重要的技術支持位，同時今日在此水平似乎有一個不錯支持，
可是短期是否會失守仍然有一定的風險，可是由於港股的估值不高，加上預期兩會後，應該再有
刺激經濟政策推出市場，這都會為港股及Ａ股帶來上升動力，並支持港股重拾上升動力，故此就
算短期失守２５０天平均線，亦不用過分緊張。
　
　　近日不少本地地產股公布業績，其中信和置業（０００８３）公布截至去年１２月底中期業
績，撇除投資物業公平值變動的影響後，股東應佔基礎溢利為２８﹒０２億元，按年跌
３５﹒８％；計及投資物業重估虧損，股東應佔溢利為２４﹒５９億元，按年跌４１﹒７９％。
　
　　中期業績不理想，絕對是市場預期之中的事情，可是要留意的是期內應佔物業銷售總收入為
３８﹒９９億元，可是截至去年底止，集團的未入賬合約銷售額逾１８２億元，當中４９億元會
在現財政年度下半年入帳，這將會帶動全年度的盈利應該會有不錯的表現，同時下半年度的表現
絕對會遠比上半年為佳。
　
　　至於租賃業務方面，期內應佔租金收益為１７﹒２８億元，按年跌３﹒８％，與第五波疫情
導致租金出現負增長，以及寫字樓出租率下跌有關，同時淨租金收益為１４﹒８億元，按年跌
４﹒９％，這個數字其實遠比同業為佳，更重要是集團的投資物業出租率仍然高達９１﹒１％，
在通關等因素支持下，相信下半年度的租金收益會止跌回升。
　
　　而且，集團現時擁有淨現金４１２億元，財政十分健康，所以在現時本地樓市正處於低潮期
下，信置反而有趁低吸納地皮等的能力，前景絕對值得憧憬。《獨立股評人　陳永陸》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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