【預算案】陳茂波；財政儲備水平健康，但理財不能「充闊佬」

《經濟通通訊社２３日專訊》新一份財政預算案預測下年度的財政儲備降至７６２９億元，

相當於１２個月政府開支。財政司司長陳茂波出席電台聯播節目時表示，這個水平仍然相對健康

，重申已檢視由回歸至今的三個經濟周期數據。他估計下財年，本港仍會錄得５００多億元赤字

，因此推出支援措施時，需要「睇餸食飯」。



＊現措施已是政府力所能及＊



有聽眾認為，政府目前的赤字只是「濕濕碎」，並非洪水猛獸，當局仍有約８０００億元財

政儲備，亦有外匯儲備，毋須太緊張。陳茂波指，政府不能「打腫臉皮充闊佬」，不能輕易動用

外匯基金，否則動搖金融及貨幣穩定，將對社會造成很大傷害。他又形容，政府今年推出的「派

糖」措施，「粒糖無咁甜」，希望市民諒解，目前提出的措施已經是政府力所能及。



＊曾研究消費券針對特定行業＊



有聽眾關注會否增加父母免稅額，陳茂波回應，過去數年面對財政赤字，政府需要「睇餸食

飯」，已首先提高子女免稅額。

他又承認有不少市民用消費券購買進口產品，令經濟效益流失，政府曾研究發放針對特定行

業，例如餐飲業的定向消費券，但明白市民希望有更多選擇，而過去２年整體零售業都有經營困

難，最後決定不設有關限制。



＊研究針對有需要的行業輸入外勞＊



預算案建議，差餉寬減減至兩季，每季上限１０００元。有７０歲長者致電節目稱，自己已

退休，沒有收入，形容要以「棺材本」繳交差餉及管理費，有關費用更多於「消費券」金額，希

望可獲豁免差餉。陳茂波回應，當局正改革差餉徵收制度，預料今年底差不多完成。

至於本港的勞動力方面，陳茂波說，輸入外勞是有必要，但要小心做，會針對有需要行業，

例如院舍，建造業亦缺乏人手，會與業界、社會及立法會討論，又指部分行業輸入外勞是無可避

免，勞工及福利局會分析哪些範疇最缺人手。（ｃｌ）

