【新冠感染】康文署下月中陸續重開５個體育館

《經濟通通訊社２３日專訊》康樂及文化事務署今日宣布轄下五個體育館於３月１７日（星

期五）起將陸續向公眾重新開放。這些場地早前暫停開放以用作防疫用途。

重開的體育館包括：天瑞體育館、蕙荃體育館、馬鞍山體育館、美林體育館及林士德體育館

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此外，黃竹坑體育館將繼續暫停開放以便進行翻新工程，直至另行通知。（ｃｌ）

