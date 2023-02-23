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23/02/2023 11:57

【預算案】陳茂波：現提稅制改革恐添亂，三大方向帶動高質量發展

　　《經濟通通訊社２３日專訊》立法會財委會舉行特別會議，討論新一份財政預算案。實政圓
桌議員田北辰認為，財政收入難以預估，要求政府盡快研究稅制改革，但財政司司長陳茂波指，
稅制改革要有合適時機，近年社會在疫情下壓力相當大，若提出改革稅制，容易為社會添煩添亂
，因此短期內政府用不同手段及儲備以穩住大家信心。
　　預算案提出將子女免稅額由１２萬增至１３萬。新民黨的容海恩表示歡迎，但認為若扣稅設
累進式，相信更能刺激生育率，減少家庭負擔。她又指，不少家庭都聘請外傭照顧長者或小孩，
如政府支持居家安老，希望政府新增外傭扣稅額。陳茂波表示，政府考慮議員意見後調整子女免
稅額，但因財政考慮而未有調整其他免稅額。至於聘請外傭照顧子女及長者，政府會再檢視，亦
有家庭聘請本地傭工或鐘點，因此需要作周全考慮。
　
＊Ｗｅｂ３是大趨勢，冀做好「基建」＊
　
　　他又提到，在《財政預算案》提出了三大方向，帶動香港高質量發展，包括要發展數字化經
濟、發展第３代互聯網Ｗｅｂ３，以及結合綠色科技和綠色金融，而國家在數字化經濟一直走在
前面，亦是全球的發展方向，將會顛覆不同產業的模式，政府希望做好「基建」，令企業可以活
起來。他又指，Ｗｅｂ３也是大趨勢，當中亦涉及虛擬資產，希望可讓業界負責任地發展。
　　陳茂波又表示，本港過往有發展綠色金融和綠色科技，但未曾統領一起，放在一個較高的位
置，世界上亦未有一個站位，結合兩者，他認為香港有相關的發展優勢，如果香港立定決心推動
，就可以吸引企業來港。據統計，前年相關產業的市場規模達到３５５億美元，到２０３０年產
值將升至４１００多億美元，複合增長率達到３５％。（ｃｌ）

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