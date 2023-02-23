【預算案】陳茂波：擴大彩池須留待馬會研究，不希望鼓勵市民博彩

《經濟通通訊社２３日專訊》立法會財委會舉行特別會議，討論新一份財政預算案。有議員

問到，政府會否考慮讓馬會推行全球匯合彩池，吸引各地人士參與本港賽馬博彩時，陳茂波回應

稱，擴大彩池要留待馬會研究，社會需要就是否積極鼓勵博彩活動有一定共識，他不希望進一步

鼓勵市民參與博彩。



＊「資本投資者入境計劃」門檻大幅提高＊



陳茂波指出，預算案提出引入新的「資本投資者入境計劃」，門檻將較之前大幅提高，希望

吸引有一定財政實力的人來港，當中包括不少營商人士，也會要求部分資金投入正在推動的產業

，例如創科和初創企業等。他表示，參與計劃的人士來港，可以購買物業自住，但不會計入投資

門檻的資產，政府多年前推行有關計劃時以１０００萬元為門檻金額，可以購買物業，但總結經

驗後，社會認為不太合適。



＊經濟復甦，毋須推出復業基金＊



對於預算案中未有推出針對旅遊業界的復業基金，陳茂波今早出席電台聯播節目時解釋，各

行各業在疫情初期面對「休克式衝擊」，政府確有需要在非常時期動用公帑提供幫助，但隨著本

港經濟復甦，與國際和內地恢復往來，旅客數字彈升，相信一段時間後，旅遊業生意將會完全恢

復。他指，私人企業應自行決定投資，如果資金周轉有難度，政府會提供百分百擔保幫助企業貸

款。

被問到新加坡直接投資中小企，香港旅遊業會否輸給競爭對手，陳茂波表示，到香港旅遊與

到新加坡旅遊，不可同日而語，形容香港「好玩好多」，亦可經香港到內地。（ｃｌ）

