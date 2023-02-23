【企業盈警】國際娛樂（０１００９）料中期續虧損，同比降９５％

《經濟通通訊社２３日專訊》國際娛樂（０１００９）公布，預期截至去年１２月３１日止

中期虧損將較２０２１年同期虧損淨額約１﹒３６６億元下降約９５％。

該集團指，預期虧損收窄主因博彩及酒店營運收入增加，以及投資物業公平值虧損減少，由

於去年上半年菲律賓向本地及海外旅客重新開放邊境，並放寬大部分抗疫措施後，旅遊業及博彩

業已開始復甦。

該集團預期於本月２８日公布業績。（ｗｈ）

