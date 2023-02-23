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23/02/2023 07:53

【企業盈警】彼岸控股（０２８８５）料去年盈轉虧３００萬元

　　《經濟通通訊社２３日專訊》彼岸控股（０２８８５）公布，預期截至去年１２月３１日止
年度虧損約３００萬元，２０２１年度純利約１７００萬元。
　　該集團指，預期虧損主因確認外匯虧損，以及中國內地及香港的２０１９冠狀病毒病疫情導
致熱成像產品及服務產生的收益及毛利有所減少。
　　該集團預期於３月底前公布業績。（ｗｈ）

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