【企業盈警】彼岸控股（０２８８５）料去年盈轉虧３００萬元

《經濟通通訊社２３日專訊》彼岸控股（０２８８５）公布，預期截至去年１２月３１日止

年度虧損約３００萬元，２０２１年度純利約１７００萬元。

該集團指，預期虧損主因確認外匯虧損，以及中國內地及香港的２０１９冠狀病毒病疫情導

致熱成像產品及服務產生的收益及毛利有所減少。

該集團預期於３月底前公布業績。（ｗｈ）

