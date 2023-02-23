《國企紅籌》大唐新能源（０１７９８）發可續期債，籌１９億人幣

《經濟通通訊社２３日專訊》大唐新能源（０１７９８）公布，昨天公開發行可續期公司債

券，最終規模為１９億元人民幣，擬把募集資金用於償還公司債券。

該集團指，有關可續期公司債券發行利率為３﹒６２％，基礎期限為３年，票面金額為

１００元人民幣，昨天為起息日期。（ｗｈ）

