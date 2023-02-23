《國企紅籌》大唐新能源（０１７９８）發可續期債，籌１９億人幣

《經濟通通訊社２３日專訊》大唐新能源（０１７９８）公布，昨天公開發行可續期公司債
券，最終規模為１９億元人民幣，擬把募集資金用於償還公司債券。
該集團指，有關可續期公司債券發行利率為３﹒６２％，基礎期限為３年，票面金額為
１００元人民幣，昨天為起息日期。（ｗｈ）
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