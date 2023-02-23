【企業盈警】德泰新能源（５５９）料去年虧損最多５０００萬元

《經濟通通訊社２３日專訊》德泰新能源（００５５９）公布，預期截至去年１２月３１日

止中期虧損淨額介乎４０００萬至５０００萬元，比２０２１年度虧損淨額約７２００萬元有所

收窄。

該集團指，虧損淨額減少主要歸因於不存在酒類產品業務毛損及存貨撇減約２８００萬元。

該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）

