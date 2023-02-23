《日入而息》港交所去年少賺兩成，創科遭狙擊急挫後停牌

《今天重點》

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港交所（００３８８）去年賺１０１億元跌兩成，第二次中期息３﹒６９元；去年第四季純利升

１１％，創歷年第四季新高；去年滬深港通收入及其他收益額跌１７％；港交所指未來數月內滬

深港通或擴容，納入在港上市國際公司；港交所正就股票印花稅與政府溝通，以平衡當中利益

新地（０００１６）中期少賺４４﹒６％至８４億元，派息１﹒２５元；中期基礎溢利按年跌３

６％，物業銷售溢利跌５６％

新世界（０００１７）中期少賺約１５％至１２億元，派息０﹒４６元；中期基本溢利跌１４％

，無供股或配股計劃；鄭志剛：需預留彈藥發展故減派息，分拆業務視乎能否釋放價值

網易（０９９９９）去年經調整淨利增長１５﹒４％至２２８億人幣；網易上季純利跌３０﹒６

％，派季息５﹒４美仙

銀娛（０００２７）全年盈轉虧３４﹒３億元，不派息

香港電訊（０６８２３）全年多賺２％至４９億元，息４３﹒１５仙

發展局表示下年度推１２幅住宅地，提供９１２０個單位

本港１月整體通脹率升至２﹒４％，高於預期

許正宇稱下月舉行「裕澤香江」峰會，強積金投資綠債令回報更穩定

福布斯香港富豪榜出爐，李嘉誠蟬聯首富，身家漲至３９０億美元

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《即日市況》

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恒指低收７２點報２０３５１，聯通收跌逾５％，聯想升５﹒５％

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《深滬股市》

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滬指收跌０﹒１％，監管陰影ＣｈａｔＧＰＴ概念散水

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《美元匯價》

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歐元若確認失守１﹒０６，或要下試低位

歐元最新報１﹒０５９０╱９２，日圓最新報１３４﹒８５╱８９

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《公司業績》

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港交所（００３８８）去年賺１０１億元跌兩成，第二次中期息３﹒６９元；去年第四季純利升

１１％，創歷年第四季新高；去年滬深港通收入及其他收益額跌１７％

ＩＭＡＸ中國（０１９７０）年度少賺７２％，末期息０﹒１１７元

太平洋航運（００２３４３）全年少賺１６﹒９％，連特別息派２６港仙

新創建００（６５９）中期純利跌２６﹒６％至１１﹒６億元，息３０仙

銀娛（０００２７）全年盈轉虧３４﹒３億元，不派息

香港電訊（０６８２３）全年多賺２％至４９億元，息４３﹒１５仙

檳傑科達（０１６６５）全年純利升１４﹒２％至１﹒３億令吉，末派息２港仙

雲音樂（０９８９９）全年虧損收窄至２﹒２１億元人民幣，不派息

網易（０９９９９）上季純利跌３０﹒６％，派季息５﹒４美仙

珩灣科技（０１５２３）全年多賺７％，派第二次中期股息８﹒６９港仙

新地（０００１６）中期少賺４４﹒６％至８４億元，派息１﹒２５元；中期基礎溢利按年跌３

６％，物業銷售溢利跌５６％

新世界（０００１７）中期少賺約１５％至１２億元，派息０﹒４６元；中期基本溢利跌１４％

，無供股或配股計劃

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《公司資訊》

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和記電訊香港（００２１５）儲值卡實名登記進展理想

創科（００６６９）遭沽空機構狙擊，料股價潛在跌幅達６０％至８０％

港交所（００３８８）去年日均成交額跌２５％，新股集資額跌６８％；正就股票印花稅與政府

溝通，以平衡當中利益；：未來數月內滬深港通或擴容，納入在港上市國際公司

「普洱茶第一股」瀾滄古茶二次遞表香港ＩＰＯ

保誠（０２３７８）華康堯本周六起接任執行總裁

比亞迪（０１２１１）電動巴在日本遭棄用，被指含有害物質六價鉻

工銀亞洲推出首項手機銀行，即時開通八達通自動增值服務

殼牌中國與阿里雲在能源轉型及數字化轉型領域展開合作

商湯（０００２０）夥Ｆ１車隊制定ＡＩ智能賽車解決方案，打造數字化車隊

網易（０９９９９）去年經調整淨利增長１５﹒４％至２２８億人幣

美團（０３６９０）城市低空物流解決方案通過中國民航局審定

兆邦基地產（０１６６０）出售１６７﹒５８萬股中興通訊，套現約３３７０萬元

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《神州民企》

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傳萬國數據（０９６９８）擬以４億美元出售全球數據中心股權

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《中國要聞》

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商務部表示外商投資穩定增長，跨國公司堅定選擇中國

金融支持橫琴合作區，澳門居民可辦跨境人幣匯款和收款

李家超４月率立法會議員走訪大灣區，將優化高才通審批

商丘巴士公司遭市政府介入，稱將克服困難確保不停運

中紀委發文強化反腐：破除「金融精英論」等錯誤思想

國資委表示市場化方式進行股權合作，推現代化產業發展；推動央企利潤總額增速高於全國ＧＤ

Ｐ增速

河南商丘巴士公司財政困難停運，稱無錢付工資及電費

上海將對今年新設的創新企業總部給予獎勵

據報內地擬要求境內上市公司強制披露ＥＳＧ信息

人行３０００億逆回購利率持平，淨回籠１８７０億；人行上海總部去年對在滬金融機構行政處

罰共計５０００億；人行上海總部：１月長三角人民幣貸款存款均按年增加

財政部表示完善減稅降費措施，適度擴大財政支出規模

習近平稱增基礎研究投入，提升國產化水平

中國新疆邊境地區附近發生７﹒３級左右地震

內蒙古煤礦坍塌２死５１人失聯，習近平指示全力搜救

時代中國境內債展期方案最長四年，另設小額兌付

北京表示未監測到新冠病毒感染引起的聚集性疫情

中國據報要求騰訊、阿里等不提供ＣｈａｔＧＰＴ服務

字節跳動加入「大模型」戰團，技術負責人朱文佳牽頭

去年全國完成交通固投超３﹒８萬億元，同比增超６％

傳瑞銀集團擬向中證監申請公募基金牌照

前海擴大開放，支持港交所大宗商品跨境人幣計價結算

金融支持前海深港合作區，２０２５年實現與香港互聯通

發改委價格成本調查中心調研寧德時代

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《寶島快訊》

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台股收升１﹒３％，寶成因訂單下跌越南廠裁員三千人

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《國際要聞》

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南韓政府就日核污水排海表態，將驗證是否符國際標準

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《外圍經濟》

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Ｍｅｔａ準備新一波全球裁員，富國銀行削５００員工

南韓經濟下行壓力加劇，央行年半來首次維持利率不變

喬布斯時代秘密研發，可監測血糖的蘋果手表有望成真

意大利調查Ｍｅｔａ，涉嫌拖欠８﹒７億歐元增值稅

紐央行行長表示未來只有通脹大幅上行，才會激進加息

聯儲局會議紀要顯示，委員擔憂聯邦債務黨爭拖累經濟

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《大國博弈》

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中國商務部表示堅決反對美國發起「顛覆性技術打擊」

再被指正在考慮向俄支援武器，中方斥美國污衊抹黑

加國指發現中國監視該國領土，中國外交部稱污衊抹黑

加拿大軍方確認去年在北極發現並回收中國浮標

美國關注王毅訪俄，稱警惕北京支援俄羅斯

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《預算案》

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港府就建立人工智能超算中心徵求可行性研究顧問建議書

陳茂波稱擴大彩池須留待馬會研究，不希望鼓勵市民博彩；毋須過慮流標，有信心房屋興建量超

出長策需求；現提稅制改革恐添亂，三大方向帶動高質量發展；財政儲備水平健康，但理財不能

「充闊佬」

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《預算迴響》

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中銀香港（０２３８８）助力本港經濟復甦，積極對接國家發展戰略

匯證表示預算案調低從價印花稅利好樓市，首選九置希慎

匯豐研究料今年內地訪港旅客恢復至疫情前三分之二

國泰（００２９３）預算案有助強化香港國際航空樞紐地位

安永歡迎預算案顯示出平衡方針，消費券減額有益

新民黨歡迎預算案採納徵收額外足球博彩稅建議

標普表示港府財務狀況仍穩健，維持信用評級「ＡＡ＋」

瑞銀表示調低從價印花稅屬驚喜，看好新地恒地領展等

電盈（００００８）寬減頻譜稅項為業界提供建網誘因

預算案推動數字經濟，天星銀行支持數碼港元發展

香港會計師公會表示預算案建議有助香港重整旗鼓

香港銀行公會歡迎政府提出發展零售債券市場計劃

聯合醫務（００７２２）樂見政府為基層醫療預留財政資源

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《其他消息》

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李家超率團訪問廣州深圳，討論推進大灣區發展

１８名香港傳媒高層代表訪問大灣區城市，與李家超在廣州茶敘

廉署起訴維他奶前經理，涉瞞利益衝突獲１９０萬元廣告訂單

許正宇稱下月舉行「裕澤香江」峰會，強積金投資綠債令回報更穩定

發展局表示下年度推１２幅住宅地，提供９１２０個單位

本港１月整體通脹率升至２﹒４％，高於預期

康文署下月中陸續重開５個體育館

深股通全日流走近１５億元，陸股通連續兩日淨流出；滬股通額度全日用近１５億元，陸股通流

出近２２億元

傳最富裕家族辦公室將於本港舉辦「僅限受邀者」峰會

福布斯香港富豪榜出爐，李嘉誠蟬聯首富，身家漲至３９０億美元

電話儲值卡實名登記限期今日屆滿

Ｂａｌ Ｒｅｓｉｄｅｎｃｅ首推５６伙入場５８０萬

經絡表示「波叔Ｐｌａｎ」一周年，新取用按保佔比新高

羅兵咸表示去年中國併購交易總額跌２０％，料今年交易量持平

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