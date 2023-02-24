《日出而作》去年第四季ＧＤＰ按季增長２﹒７％，三大美指齊反彈

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
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紐約道瓊斯 ３３１５３﹒９１ 升 １０８﹒８２ ０﹒３３％
標普５００ ４０１２﹒３２ 升 ２１﹒２７ ０﹒５３％
納斯達克 １１５９０﹒４０ 升 ８３﹒３３ ０﹒７２％
倫敦富時１００ ７９０７﹒７２ 跌 －２２﹒９１ －０﹒２９％
法蘭克福ＤＡＸ １５４７５﹒６９ 升 ７５﹒８０ ０﹒４９％
巴黎ＣＡＣ４０ ７３１７﹒４３ 升 １８﹒１７ ０﹒２５％
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＊香港時間７：００ａｍ美元兌日圓１３４﹒６１５１，歐元兌美元１﹒０５９７
《公司業績》
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黛麗斯（００３３３）中期盈轉虧２３８５萬元，不派息
匯德收購（０７８４１）去年度虧損１﹒８億元，不派息
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《公司資訊》
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渣打（０２８８８）倫敦再回購１０萬股，涉資７１５﹒６萬元
中國華星（００４８５）悉數還款，呈請人將撤銷清盤呈請
御佳控股（０３７８９）委國富浩華為新任核數師
智欣集團（０２１８７）每手改２０００股，３月１５日起生效
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《國企紅籌》
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中金（０３９０８）擬發三年期１２﹒５億美元票據
康希諾生物（０６１８５）聯合創始人毛慧華辭副總經理
上海實業環境（００８０７）首獲澳門污水處理項目
澳能建設（０１１８３）獲五菱汽車（００３０５）亞洲４國電動車分銷權
上海醫藥（０２６０７）吲達帕胺片獲療效一致性評價
大唐新能源（０１７９８）發可續期債，籌１９億人幣
中國中鐵（００３９０）中標１６工程，涉４２９億人幣
成都高速（０１７８５）股東成都交通投資更換董事長
中國同輻（０１７６３）所屬中核立信證高新，獲減稅率
迪信通（０６１８８）獲聯交所延長補救期限至９月底
華潤醫療（０１５１５）逾３６億人幣購內地醫院組合
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《神州民企》
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康諾亞（０２１６２）樂普（０２１５７）合營藥物授權阿斯利康開發
佳源國際（０２７６８）票據到期未還本金１﹒６億美元
移動互聯（０１４３９）淨負債惡化，探討借貸或供股
新紐科技（０９６００）合作文化藝術市場研究服務平台
澳優乳業（０１７１７）分拆首席財務官職務
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《中國要聞》
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人行上海總部稱推動人民幣的使用實現持續性增長
杭州補助生育二孩、三孩家庭，最高兩萬人幣
河南省委書記與富士康集團董事長劉揚偉舉行工作會談
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《國務會議》
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李克強稱經濟增長正在企穩回升，但企業經營仍較困難
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《國金頭條》
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聯儲局會議紀要凸顯鷹派立場，美股乏力標普連跌４日
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《大國博弈》
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中國或要求停用四大，ＰＣＡＯＢ稱審計受阻會採行動
商務部稱就日本對華半導體出口管制表達關切
王毅與普京會面，強調中俄關係不受第三方壓力干擾
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《新冠感染》
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世衛通報稱全球
新增新冠確診個
案１個月內下跌
８９％
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《虛幣世界》
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分析料投資開始
獲利比特幣，續
看好以太幣
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《註冊發行》
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滬深交易所將開
展全面注冊制改
革測試
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《其他消息》
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日股假期休市，
圓匯１３４﹒９
３
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