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即市新聞

24/02/2023 07:46

《日出而作》去年第四季ＧＤＰ按季增長２﹒７％，三大美指齊反彈

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　　　　　　（點）　　　　　　　（點）　　　　（％）　
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　　紐約道瓊斯　　　３３１５３﹒９１　升　１０８﹒８２　　０﹒３３％
　　標普５００　　　　４０１２﹒３２　升　　２１﹒２７　　０﹒５３％
　　納斯達克　　　　１１５９０﹒４０　升　　８３﹒３３　　０﹒７２％
　　倫敦富時１００　　７９０７﹒７２　跌　－２２﹒９１　－０﹒２９％
　　法蘭克福ＤＡＸ　１５４７５﹒６９　升　　７５﹒８０　　０﹒４９％
　　巴黎ＣＡＣ４０　　７３１７﹒４３　升　　１８﹒１７　　０﹒２５％
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　　＊香港時間７：００ａｍ美元兌日圓１３４﹒６１５１，歐元兌美元１﹒０５９７
　
　　　　　　　　　　　《公司業績》　
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　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　黛麗斯（００３３３）中期盈轉虧２３８５萬元，不派息
　　匯德收購（０７８４１）去年度虧損１﹒８億元，不派息
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　　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
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　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　渣打（０２８８８）倫敦再回購１０萬股，涉資７１５﹒６萬元
　　中國華星（００４８５）悉數還款，呈請人將撤銷清盤呈請　　
　　御佳控股（０３７８９）委國富浩華為新任核數師　　　　　　
　　智欣集團（０２１８７）每手改２０００股，３月１５日起生效
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　　　　　　　　　　　　　　　《國企紅籌》　
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　　中金（０３９０８）擬發三年期１２﹒５億美元票據　　　　　　　　　　
　　康希諾生物（０６１８５）聯合創始人毛慧華辭副總經理　　　　　　　　
　　上海實業環境（００８０７）首獲澳門污水處理項目　　　　　　　　　　
　　澳能建設（０１１８３）獲五菱汽車（００３０５）亞洲４國電動車分銷權
　　上海醫藥（０２６０７）吲達帕胺片獲療效一致性評價　　　　　　　　　
　　大唐新能源（０１７９８）發可續期債，籌１９億人幣　　　　　　　　　
　　中國中鐵（００３９０）中標１６工程，涉４２９億人幣　　　　　　　　
　　成都高速（０１７８５）股東成都交通投資更換董事長　　　　　　　　　
　　中國同輻（０１７６３）所屬中核立信證高新，獲減稅率　　　　　　　　
　　迪信通（０６１８８）獲聯交所延長補救期限至９月底　　　　　　　　　
　　華潤醫療（０１５１５）逾３６億人幣購內地醫院組合　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《神州民企》　
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　　康諾亞（０２１６２）樂普（０２１５７）合營藥物授權阿斯利康開發
　　佳源國際（０２７６８）票據到期未還本金１﹒６億美元　　　　　　
　　移動互聯（０１４３９）淨負債惡化，探討借貸或供股　　　　　　　
　　新紐科技（０９６００）合作文化藝術市場研究服務平台　　　　　　
　　澳優乳業（０１７１７）分拆首席財務官職務　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　《中國要聞》　
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　　人行上海總部稱推動人民幣的使用實現持續性增長　　
　　杭州補助生育二孩、三孩家庭，最高兩萬人幣　　　　
　　河南省委書記與富士康集團董事長劉揚偉舉行工作會談
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　　　　　　　　　　　《國務會議》　
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　　李克強稱經濟增長正在企穩回升，但企業經營仍較困難
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　　　　　　　　　　　《國金頭條》　
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　　聯儲局會議紀要凸顯鷹派立場，美股乏力標普連跌４日
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　　　　　　　　　　　《大國博弈》　
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　　中國或要求停用四大，ＰＣＡＯＢ稱審計受阻會採行動
　　商務部稱就日本對華半導體出口管制表達關切　　　　
　　王毅與普京會面，強調中俄關係不受第三方壓力干擾　
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　　　　　　　　　　　　　　　《新冠感染》　
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　　世衛通報稱全球
　　新增新冠確診個
　　案１個月內下跌
　　８９％　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　《虛幣世界》　
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　　分析料投資開始
　　獲利比特幣，續
　　看好以太幣　　
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　　　　　　　　　　　　　　　《註冊發行》　
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　　滬深交易所將開
　　展全面注冊制改
　　革測試　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　《其他消息》　
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　　日股假期休市，
　　圓匯１３４﹒９
　　３　　　　　　
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