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24/02/2023 07:50

《國金頭條》經濟增長遜預期，鷹派路線添變數，美股四連跌後反彈

　　《經濟通通訊社２４日專訊》美國第四季度經濟增長遜預期，為聯儲局的鷹派貨幣政策路線
再添變數，且英偉達發布樂觀的收入展望，美國股市在經歷四連跌後反彈。
　　納指漲８３﹒３３點，或０﹒７％，報１１５９０﹒４點。標普５００上漲２１﹒２７點，
或０﹒５％，報４０１２﹒３２點，重回４０００點大關。道指上漲１０８﹒８２點，或
０﹒３％，報３３１５３﹒９１點。搭乘ＡＩ機器人ＣｈａｔＧＰＴ商機，繪圖晶片（ＧＰＵ）
大廠英偉達（ＮＶＩＤＩＡ）財報及市場前景優於預期，股價大漲１４％，至２３６﹒６４。
　　美國商務部將第四季ＧＤＰ年率自２﹒９％下調至２﹒７％，其中，消費者支出預估值從原
先的２﹒１％下調至１﹒４％。投資者等待周五（２４日）將公布的最新個人消費支出價格指數
（ＰＣＥ），據此摸索聯儲局政策走向。
　　華爾街分析指，投資者既歡迎美國經濟保持穩定，又擔心這種韌性會引發決策者的鷹派回應

　
＊紐約期油７個交易日來首次收高＊
　
　　美匯指數於紐約尾盤約持穩於１０４﹒６０。美元兌日圓下滑０﹒１％，至１３４﹒６７，
盤中一度升至１３５﹒３６，為１２月２０日本央行召開貨幣政策會議以來的最高水平。
　　黃金期貨收低，並觸及今年迄今最低點。紐約期金下跌１４﹒７０美元，或０﹒８％，收每
盎司１８２６﹒８０美元。
　　原油期貨上漲，紐約期油７個交易日來首次收高，漲１﹒４４美元，或２％，收於每桶
７５﹒３９美元。布蘭特期油漲１﹒６１美元，或２％，收每桶　８２﹒２１美元。（ｊｆ）

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