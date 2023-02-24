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即市新聞

24/02/2023 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》今天宜升不宜跌

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均分別為４３﹒７５％和
５０％，局勢則分別屬於中性和向好。本欄從沒有期望港股可於本月內正式扭轉短期跌勢，只欲
於超短期反彈浪中，動用小注，以衍生產品圖利。客觀而言，下周一（２７日）為２月份期貨、
期權到期日，若今天（２４日）好友不努力反攻，將大市推回較高的水平，下周初便很容易被迫
退至更低的水平守關。大家應觀察的，為科技股與國企股的買盤會否增多，藍籌股的沽盤會否減
弱。
　　於「一浪低於一浪」的淡勢中，只有於前升浪頂被升越，並成為了好友的新防線後，才會令
淡友知難而退，大市的上升動力回增。因此，於超短線投機造好時，我們必須非常審慎，應先訂
好進出市（包括走位）策略，不應貿然採取行動。此外，須緊記做好資金管理，不隨意因錄得帳
面虧損，而加注投機，特別是於沒有圖表訊號支持行動的情況下。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（頻道
：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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