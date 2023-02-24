《窩輪匯智－劉嘉輝》業績好股價反跌，留意對沖風險部署

《窩輪匯智》本周筆者主持投資節目，較多人提出的投資者疑難，莫過於業績期的投資部署

。不少投資者會問，為何買入的正股，業績明明好過預期，股價卻在業績後急插水？為何又有部

分業績平平的股份，績後卻有理想表現？

正如股評人沈大師於周五（２４日）「一周輪證焦點」節目所講：「業績好不代表股價升，

業績壞亦不代表股價跌，業績跟股價走勢不一定有因果關係！」

的確，業績反映的是公司過去一段時間的業務表現，股價卻是由市場即市供求主導，很大程

度受投資氣氛所影響，當然公司的股值高低，前景如何等等亦是資金盤算入場的部分參考，因此

若純以業績等基本因素便認為股價會跟升跟跌，未免過於簡單化了。

特別是在現今市場的複雜性及不明朗性高企，美息走勢未明，地緣政治等風險仍在的環境下

，大家部署業績的時候，已跟以往旺市時大不同，因此要多加留意注碼上的控制及對沖風險的重

要性。

就以本周出業績的阿里巴巴（０９９８８）為例，公司第三季純利升６９％，非公認淨利潤

增１２％，大行維持買入評級，較樂觀看目標價２１４元。業績後美股時段上升，然後到港股時

段反而要破底向下試９０元關口。其實不少投資者於今年頭兩個月，特別是當股價於２月回軟時

，買入不少阿里認購證，當中有四隻匯豐發行之相關阿里認購證（數據截至２月２３日）街貨達

八成之上，其中有兩隻完全沽清，投資者現階段欲開好倉可先留意較低街貨產品，以減低供求因

素對輪價之影響。

若投資者在入場部署業績前，在看好的同時多加一方防守性，以部分資金買入淡倉如認沽證

作對沖風險，即使業績後股價未如預期，淡倉能發揮一定的保險作用。下周至３月份繼續有業績

期，投資者不妨多加留意以上要點。《香港匯豐環球資本市場亞太區機構客戶及財富管理香港上

市產品銷售主管 劉嘉輝》



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