《缸邊隨筆－石鏡泉》發展中醫藥節流開源

《缸邊隨筆》財政預算案建議，向中醫藥發展基金（詳見「中醫藥基金促發展」）再注資５

億元，以開展更多項目，提升行業能力，進一步推動中醫藥發展。政府以撥款，進一步實際推動

中醫藥發展，值得一讚。因中醫和中藥，不單可透過基層醫療發揮「節流」的作用，若長遠發展

成另一經濟產業，更可為香港「開源」。



政府擬自本年度起，支持中醫藥發展基金就策略性主題，委託大型培訓、研究及推廣；加強

中醫藥在基層醫療中的參與角色；進一步促進與大灣區城市及海外的交流；深化科技應用及新一

代對中醫藥的認識等。同時，為首間預期於２０２５年投入服務的中醫醫院（詳見「中醫院設住

院及門診」）做好準備。



與類似架構相比，例如數碼轉型支援先導計劃（預留５億）或科技企業投資基金（增資４億

）。政府今次「加碼」中醫藥發展基金，顯示了對中醫藥發展的重視，撥款如能恒常化就更理想

。



＊開支原來為節流＊



明明是政府開支，為甚麼要看作是「節流」？以今個財政年度看，在８大項目中，「醫療衞

生」的開支高達１，２４８億，僅次於社福支出。隨著本港人口老化及醫療通脹，「醫療衞生」

開支只會有增無減。



市民健康未來的挑戰正從「生存」，轉移至「如何活得更好」，而醫學界的挑戰也將不再是

醫治，而是預防疾病。中醫「治未病」的概念，正好為政府減輕公共醫療的財政負擔。以中醫藥

概念防病、保健、養生，還在於教育，其中又以學校教育的影響會比公眾教育為深遠。１４歲的

學生在課堂上認識中醫藥，早點在黃金歲月保健康，總比已患長期病、處「亞健康」狀態的４０

歲中年人保健更好吧？



不過，筆者這個「從１４歲青少年開始」的想法恐已嫌遲。去年浙江省已成為試點，要將中

醫納入小學５年級課程，並逐漸會向全國推廣。可見中醫藥文化將正式走進內地的校園，乃至課

堂。但它不是必修科，也不會進行考試，只讓學生了解一些基礎的中醫知識，同時培養學生的學

習興趣。在不考試的情況下，認識中醫將較趣味性，更重要的是讓學生認識一些草藥、植物，了

解大自然，並藉著中醫的概念，保健、養生。



＊中醫商機 其實很多＊



有人或會質疑，年輕人認識山草藥，除了亂「噏」之外，還可以有甚麼前途？２０１５年，

中國科學家屠呦呦憑青蒿素抗瘧疾的貢獻，奪諾貝爾醫學獎。而她正是從晉代葛洪的《肘後備急

方》中獲得靈感，才成功萃取青蒿素。



政府發展中醫藥產業，長遠來說，還可為本港公共財政開源。近年亞洲有醫療旅遊，香港找

個小島，例如滘西洲島上高地已有高爾夫球場，就在下方沿海邊建度假村（或橋咀島也可），搞

中醫旅遊又有沒有商機？此外，上屆政府曾提及加快成立永久的政府中藥檢測中心，使香港發展

成為中藥檢測和品質控制科研的國際中心，這在資本市場又有沒有吸引力？前提是本地中醫藥業

界的專業性還須進一步提高。



執筆時喝著杯菊普。翻查資料，小小一朵菊花竟大有學問：菊花是菊科植物菊的乾燥頭狀花

序，均屬栽培，主要產於安徽、浙江、河南、四川、河北、山東等地。藥材按產地、加工方法的

不同，分為毫菊、滁菊、貢菊、杭菊和懷菊、川菊。菊花味辛、甘、苦，性微寒。歸肺、肝經。

功效疏散風熱、平肝明目、清熱解毒。臨床用名有菊花、菊花炭。



不過，非經栽培的野菊，就治癰腫疔毒，瘰癧眼息，野菊須生搗療瘡，以及「養眼血，收眼

淚翳膜，明眼目」。菊花顏色不同，功效又有別：白菊花平肝明目，保護眼睛，紓緩眼部疲勞；

黃菊花疏散風熱、清熱效果較強，適用於風熱型感冒或是肝火大患者。



筆者重申，我不是有牌醫師，並非有任何中醫藥建議。禿筆抄書，只是想從菊花指出，中醫

藥學的博大精深，其精微妙處不少還須經科學實證，確定其臨床療效，以供醫生實際診治之用。

為市民提供以「循證醫學」為本的中醫基層醫療服務，或中西醫協作治療，都是十分值得繼續探

索的方向。



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＊中醫藥基金促發展＊



由５億元啟動的中醫藥發展基金於２０１９年成立，至今已推出十多項資助計劃，惠及中醫

藥界不同從業員及機構。資助範疇涵蓋人才培訓、設備及質量提升、中成藥註冊、中醫藥推廣及

研究等。促進本地中醫藥發展，提高業界整體水準。基金由中醫藥處統籌，生產力局為基金的執

行機構。



在新冠疫情期間，基金支援社區中醫師，為離院和康復人士提供遙距及復康診療。



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＊中醫院設住院及門診＊



中醫醫院及中醫檢測中心預期會於２０２５年落成，並於同年第二季分階段投入服務。中醫

院位於將軍澳百勝角，設有４００張病床，提供住院及門診服務。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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