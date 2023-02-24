渣打（０２８８８）再斥１﹒２５億元倫敦回購１７５﹒７萬股

《經濟通通訊社２４日專訊》渣打集團（０２８８８）連續第三日回購股份，昨日在倫敦回

購約１７５﹒７萬股，每股作價７﹒４１６０英鎊至７﹒６４８０英鎊，總值約１３２６萬英鎊

（約１﹒２５億港元）。

渣打日前公布由今年２月２０日起至不遲於９月２９日，在英國展開新一輪１０億美元股份

回購計劃，回購的股份將予註銷。渣打至今回購約１９５﹒６６萬股。（ｍｈ）

