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24/02/2023 12:07

恒指半日低收２８７點，網易收挫９﹒５％，銀娛創科逆市升逾５％

　　《經濟通通訊社２４日專訊》美股三大指數齊升，道指升１０８點，惟港股向下，恒生指數
半日收報２００６３，跌２８７點或１﹒４１％，主板成交５７４﹒５２億元。恒生中國企業指
數報６７３７，跌１２２點或１﹒７８％。恒生科技指數報４０６２，跌８６點或２﹒０８％。
　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及創科
實業（００６６９）；騰訊控股收報３４８﹒６元，跌７﹒４元或２﹒０８％，成交４０﹒２１
億元；阿里巴巴－ＳＷ收報９１﹒１元，跌４﹒０５元或４﹒２６％，成交３４﹒１億元；創科
實業收報７８﹒７５元，升３﹒８元或５﹒０７％，成交２６﹒５８億元。國指三大成交股份依
次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團（０３６９０）；美團收報１３５﹒６元，跌３﹒５元或
２﹒５２％，成交２１﹒７６億元。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團

　　網易（０９９９９）收跌９﹒４９％，報１２５﹒９元，該股成交約７７２萬股，涉資
９﹒７６億元，盤中高見１３０﹒４元，最低見１２４元；百度（０９８８８）跌５﹒０８％，
收報１３２﹒７元；吉利汽車（００１７５）跌４﹒５５％，收報１０﹒９元。
　　另外，銀娛（０００２７）逆市收升５﹒５９％，報５４﹒８元，該股成交約１２６４萬股
，涉資６﹒９０億元，盤中高見５５﹒２元，最低見５２﹒９５元。（ｋｙ）

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