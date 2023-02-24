《盤後部署》港股由頭跌到尾，２５０天線遲早失守，網易調整未完

《經濟通通訊社２４日專訊》隔晚美股三大指數齊升，道指升１０８點，惟港股由頭跌到尾

，恒生指數收報２００１０，跌３４１點或１﹒６８％，主板成交１１６３﹒１３億元。國企指

數收報６７０３，跌１５６點或２﹒２８％。恒生科技指數收報４０１０，跌１３８點或

３﹒３４％。

技術走勢方面，恒指今日低開後由頭跌到尾，２萬關岌岌可危，相信２５０天線（現約

１９９９３）遲早失守，下一站１００天線（現約１８９６０）或有初步支持。



＊創科及銀娛逆市造好＊



上證綜合指數收報３２６７，跌２０點或０﹒６２％，成交３０８０﹒０４億元人民幣；深

證成分指數收報１１７８７，跌９６點或０﹒８１％，成交１８１９﹒３５億元人民幣。

藍籌股方面，百度（０９８８８）收跌６﹒０１％，報１３１﹒４元，該股成交約１８４６

萬股，涉資２４﹒４８億元，盤中高見１３６﹒１元，最低見１３０﹒７元；吉利汽車

（００１７５）跌５﹒４３％，收報１０﹒８元；阿里（０９９８８）跌５﹒３６％，收報

９０﹒０５元；碧桂園服務（０６０９８）跌５﹒０３％，收報１５﹒１元；京東集團

（０９６１８）跌４﹒７５％，收報１７８﹒４元；中升控股（００８８１）跌４﹒５％，收報

４０﹒３元。

另外，昨日急插１９％後停牌的創科實業（００６６９）收升４﹒４％，報７８﹒２５元，

該股成交約４８１０萬股，涉資３７﹒７２億元，盤中高見８１元，最低見７５﹒０５元；銀娛

（０００２７）升２﹒６％，收報５３﹒２５元。



＊網易季度少賺３１％，股價收跌逾１１％＊



網易（０９９９９）公布，截至２０２２年１２月３１日止第四季純利３９﹒５３億元人民

幣，按年倒退３０﹒５８％，每股基本盈利１﹒２２元人民幣，每股美國存託股基本盈利為８８

美仙，派季息５﹒４美仙。截至２０２２年１２月３１日止全年度純利２０３﹒３７億元人民幣

，按年增長２０﹒６５％，每股基本盈利０﹒９美元，每股美國存託股基本盈利４﹒５２美元。

網易收跌１１﹒２１％，報１２３﹒５元，該股成交約１４６０萬股，涉資１８﹒３２億元，盤

中高見１３０﹒４元，最低見１２２﹒８元。

技術走勢方面，日線圖顯示，網易今日裂口低開後，走勢現大陰燭，一口氣失守１０、

２５０及５０天線支持，雖然９ＲＳＩ跌至３１水平，相信調整未完，下一站為１００天線約

１１６﹒７８元，但短期可望守穩１００元關。（ｋｙ）

