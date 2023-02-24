【國際要聞】英國保守黨前首相約翰遜有意競逐北約秘書長

《經濟通通訊社２４日專訊》英國保守黨前首相約翰遜周四（２３日）表示，他有意競選北
約秘書長一職。他在接受英媒採訪時表示，這是一個重要職位，北約現在比以往任何時候都強大
。
據德國媒體此前報道，北約秘書長斯托爾滕貝格無意延長自己的任期，他將於今年９月３０
日結束任期。但亦有報道指，他的任期可能被延長至２０２４年春季。（ｊｆ）
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