  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

24/02/2023 10:56

【外圍經濟】ＩＭＦ執委會發聲明：加密貨幣不應授予法定貨幣地位

　　《經濟通通訊社２４日專訊》國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）執委會周四（２３日）發表一份
聲明，指加密貨幣對貨幣政策、稅收、金融穩定和消費者保護構成風險，不應授予法定貨幣地位

　　聲明稱，執委會董事一致認為，對加密貨幣實行嚴格禁令並非最佳選擇，但可以推出有針對
性措施，限制其引發的風險。且全球需要採取全面、一致和協調的應對措施。（ｊｆ）

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話24/02/2023
【創科反撃】復牌後曾反彈升8%　持貨者應守或走？
人氣文章大行報告24/02/2023
阿里、網易、銀娛績後追揸沽　創科應該點部署？一表睇晒快靚正
人氣文章香港要聞24/02/2023
【本地時事】茶果嶺海旁上演噴泉表演　懷疑海床現破洞 土拓署啟動應變措施
人氣文章國際動態24/02/2023
【台海局勢】據報美國增派軍人赴台訓練，布林肯稱台海危機非內政
人氣文章開市Good Morning24/02/2023
溫鋼城料阿里今年成本維持可控　90元水平宜分注吸納
人氣文章國際動態24/02/2023
【大國博弈】王毅︰美國若擴大氣球事件必奉陪，烏克蘭危機不能拖
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金