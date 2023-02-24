【外圍經濟】ＩＭＦ執委會發聲明：加密貨幣不應授予法定貨幣地位

《經濟通通訊社２４日專訊》國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）執委會周四（２３日）發表一份

聲明，指加密貨幣對貨幣政策、稅收、金融穩定和消費者保護構成風險，不應授予法定貨幣地位

。

聲明稱，執委會董事一致認為，對加密貨幣實行嚴格禁令並非最佳選擇，但可以推出有針對

性措施，限制其引發的風險。且全球需要採取全面、一致和協調的應對措施。（ｊｆ）

