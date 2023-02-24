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24/02/2023 11:38

【外圍經濟】美國垃圾債券基金出現歷史上第三大資金外流

　　《經濟通通訊社２４日專訊》路孚特理柏（Ｒｅｆｉｎｉｔｉｖ　Ｌｉｐｐｅｒ）的數據顯
示，在截至２月２２日的一周，美國高孳息率公司債基金，出現歷史上第三大資金外流，投資者
撤出６１﹒２億美元資金。在之前一周，資金流出規模為２８﹒２億美元。高評級債券基金連續
第３周資金流入，規模為１﹒８３６億美元，此前一周為流入１２億美元。（ｊｆ）

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