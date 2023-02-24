【外圍經濟】白宮縮小聯儲局副主席提名人選，兩名女教授最熱門

《經濟通通訊社２４日專訊》外電引述消息人士報道，白宮正在縮小美國聯儲局副主席提名
人選的範圍，目前最熱門的兩個人選是哈佛大學教授黛南（Ｋａｒｅｎ Ｄｙｎａｎ），及西北
大學教授艾伯莉（Ｊａｎｉｃｅ Ｅｂｅｒｌｙ）。知情人士稱，白宮希望這一遴選進程能很快
完成，因此可能在未來幾周就會宣布。而總統提名的人還必須得到美國參議院的確認。（ｊｆ）
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