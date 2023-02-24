《台股攻略－黃振宇》ＭＳＣＩ季度調整，台股震盪跌過百點

《台股攻略》台股今日（２４日）先升後跌，台積電及聯發科等主要電子股下挫，航運股逆

市上揚，惟金融股走弱，加權指數尾市急跌，收１５５０３點，跌１１１﹒６２點，成交金額擴

大至２８６１億元（新台幣．下同），三大法人合計淨賣出８９﹒１２億元，外資淨賣出約８０

億元。

電子權值股方面，台積電早段一度升至５２５元，惟收市倒跌，收５１１元，跌１﹒４％；

聯發科同步下跌，收７２３元，跌３％；鴻海及台達電均跌超過１％。ＡＢＦ載板股受壓，欣興

跌４﹒５％，南電跌３﹒３％。大價股方面，信驊收２７９５元，升７﹒７％；力旺收１８７０

元，升６％；創意續創新高，收１１６０元，升４％；緯穎收９６９元，升６﹒７％。波羅的海

乾散裝綜合指數（ＢＤＩ）走強，昨日指數升２１％，已連升五日，此外，海岬型運費指數

（ＢＣＩ）更大升近４７％，消息刺激散裝航運股的新興及四維航漲停，裕民升７﹒８％，慧洋

－ＫＹ、中航、台航及正德均升３％至５％。貨運三雄走勢淡靜，萬海及陽明均升０﹒５％，長

榮跌０﹒６％。金融股方面，富邦金及國泰金均升０﹒３％，兆豐金及第一金則跌近１％，玉山

金及開發金則無起跌。鋼鐵股受壓，中鋼跌超過１％，中鴻、豐興、威致、海光及世紀鋼等均跌

１至２％。

由於下周一（２７日）及周二（２８日）為台灣假期，台股將休市兩個交易日，加上今日收

市後，ＭＳＣＩ季度調整影響台股震盪，然而市場迎來企業公布業績高峰期，投資者可關注業績

較好的股份作部署。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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