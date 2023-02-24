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即市新聞

24/02/2023 09:55

《窩輪豪情－梁業豪》今天恒指收市位宜高於２０６８１

　　《窩輪豪情》各主要業務類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為能源業、電訊
業與工業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股份現為銀河娛樂
（０００２７）、恒生銀行（０００１１）與長城汽車（０２３３３），可用作買入其相關認購
權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入其相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股份，則
宜首選友邦保險（０１２９９）、網易（０９９９９）與美團（０３６９０）。
　　若今天（２４日）恒指收市位低於２０６８１，陰陽燭周線圖上將錄得連續第四支陰燭，為
自去年３月中旬以來所僅見。根據筆者的應市經驗，這屬於中期跌浪快將告一段落的啟示；但並
不代表大市反彈過後，不會跌至更低水平。事實上，圖表形勢已變為偏淡，只望本周出現的
ＳＡＲ極點低位（暫為２０１５５）支持於未來兩、三周內可以穩守。上月指數無力升破保歷加
通道頂部阻力，現正回試仍在上移中的通道中軸支持。於此形勢下，即使下月港股如筆者預期般
回升，升勢亦只宜被視作短期反彈，且升浪運行的時間未必長。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（影音
：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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