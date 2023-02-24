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24/02/2023 09:02

【虛幣世界】就業數據依然強勁，加密貨幣進入橫盤

　　《經濟通通訊社２３日專訊》截至２月１８日當周的首次申請失業救濟人數減少３０００人
至　１９２０００人，但低於市場普遍預期的２０００００人，強勁的就業數據對美聯儲將通脹
率從６﹒４％降至２％是棘手的，強勁的就業數據與資產價格背道而馳，因為強勁的就業環境會
導致物價上漲，而組織會提高工資以招聘和留住稀缺人才，通脹亦難以解決。
　　由於通脹數據未見有緩和跡象，一些代幣小幅上漲，但主要加密貨幣市場都是進入橫盤情況
，ＬＭＡＸ　Ｇｒｏｕｐ市場策略師Ｊｏｅｌ　Ｋｒｕｇｅｒ在接受訪問時表示，比特幣一直無
法克服２５０００美元這個障礙，我們可能仍處於所看到的下降趨勢之外的大規模整合中。
　　《經濟通》數據顯示，比特幣現報２３９４１﹒２５元（美元．下同），升０﹒０１％
（２４小時比較．下同）；以太幣現報１６５０﹒３２元，跌０﹒０１％；艾達幣報
０﹒３８２３元，跌０﹒０２％；瑞波幣報０﹒３８８４元，升０﹒０３％。（ｕｌ）
　
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