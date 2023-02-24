【ＡＩ熱潮】科技部：人工智能為新增長引擎，繼續給予大力支持

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２４日北京專電》科技部高新技術司司長陳家昌在發布會上
表示，下一步，科技部將把人工智能作為戰略性新興產業，作為新增長引擎，繼續給予大力支持
。一是推動構建開放協同的人工智能創新體系，加快基礎理論研究和重大技術攻關。二是推動人
工智能與經濟社會深度融合，在重大應用場景中錘鍊技術，升級迭代，培育市場。三是推動建立
人工智能安全可控的治理體系。四是全方位推動人工智能開放合作。
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