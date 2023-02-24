《午市前瞻》恒指勢穿兩萬，電盈乏人問津，商湯比快手更有機染藍

《經濟通通訊社２４日專訊》美股三大指數齊升，道指升１０８點，惟港股向下，恒生指數

半日收報２００６３，跌２８７點或１﹒４１％，主板成交５７４﹒５２億元。恒生中國企業指

數報６７３７，跌１２２點或１﹒７８％。恒生科技指數報４０６２，跌８６點或２﹒０８％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及創科

實業（００６６９）；騰訊控股收報３４８﹒６元，跌７﹒４元或２﹒０８％，成交４０﹒２１

億元；阿里巴巴－ＳＷ收報９１﹒１元，跌４﹒０５元或４﹒２６％，成交３４﹒１億元；創科

實業收報７８﹒７５元，升３﹒８元或５﹒０７％，成交２６﹒５８億元。國指三大成交股份依

次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團（０３６９０）；美團收報１３５﹒６元，跌３﹒５元或

２﹒５２％，成交２１﹒７６億元。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團

。

網易（０９９９９）收跌９﹒４９％，報１２５﹒９元，該股成交約７７２萬股，涉資

９﹒７６億元，盤中高見１３０﹒４元，最低見１２４元；百度（０９８８８）跌５﹒０８％，

收報１３２﹒７元；吉利汽車（００１７５）跌４﹒５５％，收報１０﹒９元。

另外，銀娛（０００２７）逆市收升５﹒５９％，報５４﹒８元，該股成交約１２６４萬股

，涉資６﹒９０億元，盤中高見５５﹒２元，最低見５２﹒９５元。



＊連敬涵：１９６００未必有較大支持＊



恒指缺乏利好消息下跌近兩萬大關，半日最低見２０００６。《香港股票分析師協會》理事

連敬涵向《經濟通通訊社》表示，恒指終於來到２００００點關口，但須注意此位絕非近期調整

底位。他指，市場仍觀望在港股業績期的表現，目前已公布的大型股份業績未算太差，但都不能

刺激投資者入市意欲，因外圍仍憂慮美國加息預期升溫。未來港股繼續觀望內地兩會是否有進一

步刺激經濟措施出台，改善市場氣氛。

連敬涵預期，恒指百分百會跌穿２００００點，以去年１０月低位至今年１月高位

２２７００的黃金回調比例０﹒３８２倍計算，１９６００點預期會有較大支持，但距今只差約

４００點，觀望跌抵１９６００前會否適度反彈，延長１９６００支持力。



＊資深投資者對電盈有恐懼＊



電盈（００００８）將於今日收市後公布業績，而目前息率亦達９厘以上，但連敬涵直指目

前電盈已無人問津，近年新晉投資者多留意科技股等亦不會留意電盈，而且資深投資者皆對此股

份有「恐懼」，故整體市場都對電盈不太感興趣。他表示電盈業績增長空間不大，但派息夠高亦

會吸引一定投資者。



＊醫藥股難再染藍，商湯大機惟無盈利＊



恒指公司將於今日收市後公布季檢，醫藥板塊近期相當受市場重視，但連敬涵指目前藍籌已

有多隻醫藥股，認為要納入應要選擇具代表性股份，目前新晉染藍的翰森（０３６９２）日均成

交都不大，須觀望恒指公司對醫藥股的考量，認為再加入醫藥股機會不大。

至於科技股，連敬涵指目前大型科技股已佔恒指近三成權重，再加入大科技股將令科技股權

重高於金融股，或會令恒指更加波動，故認為快手（０１０２４）等已難以染藍。但他不排除科

技股仍有染藍機會，但規模要較細，推測商湯（０００２０）會是其中一隻染藍大熱，因為此股

代表性較高亦有一定成交量，目前恒指成分股內亦未有專注做ＡＩ的股份。再加上商湯有和政府

合作的業務，或更令股份有一定代表性。但他提到，商湯唯一缺點是未有盈利，要看這會否影響

恒指公司的決定。另外，連敬涵指金蝶（００２６８）及紫金（０２８９９）亦有一定染藍機會

。



＊創科前景的確淡＊



創科實業（００６６９）遭沽空機構Ｊｅｈｏｓｈａｐｈａｔ Ｒｅｓｅａｒｃｈ指一直誇

大利潤，製造完美利潤率曲線，昨晚創科發公告澄清，強烈否認報告所載指控，今日復牌最多曾

升超過８％。連敬涵指目前不便評論沽空報告是否屬實，加上創科即將於３月１日公布業績，一

切有待業績後再等公司正式回應。但他直言，先不評論有否出現沽空報告，但創科基本面前景的

確較淡，整體美國對家用電動工具股前景看淡，即使沒有沽空報告，創科股價亦大有機會下跌，

認為目前股價跌後將較難重返回之前水平。（ｈｃ）

