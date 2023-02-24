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24/02/2023 12:23

《午市前瞻》恒指勢穿兩萬，電盈乏人問津，商湯比快手更有機染藍

　　《經濟通通訊社２４日專訊》美股三大指數齊升，道指升１０８點，惟港股向下，恒生指數
半日收報２００６３，跌２８７點或１﹒４１％，主板成交５７４﹒５２億元。恒生中國企業指
數報６７３７，跌１２２點或１﹒７８％。恒生科技指數報４０６２，跌８６點或２﹒０８％。
　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及創科
實業（００６６９）；騰訊控股收報３４８﹒６元，跌７﹒４元或２﹒０８％，成交４０﹒２１
億元；阿里巴巴－ＳＷ收報９１﹒１元，跌４﹒０５元或４﹒２６％，成交３４﹒１億元；創科
實業收報７８﹒７５元，升３﹒８元或５﹒０７％，成交２６﹒５８億元。國指三大成交股份依
次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團（０３６９０）；美團收報１３５﹒６元，跌３﹒５元或
２﹒５２％，成交２１﹒７６億元。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團

　　網易（０９９９９）收跌９﹒４９％，報１２５﹒９元，該股成交約７７２萬股，涉資
９﹒７６億元，盤中高見１３０﹒４元，最低見１２４元；百度（０９８８８）跌５﹒０８％，
收報１３２﹒７元；吉利汽車（００１７５）跌４﹒５５％，收報１０﹒９元。
　　另外，銀娛（０００２７）逆市收升５﹒５９％，報５４﹒８元，該股成交約１２６４萬股
，涉資６﹒９０億元，盤中高見５５﹒２元，最低見５２﹒９５元。
　
＊連敬涵：１９６００未必有較大支持＊
　
　　恒指缺乏利好消息下跌近兩萬大關，半日最低見２０００６。《香港股票分析師協會》理事
連敬涵向《經濟通通訊社》表示，恒指終於來到２００００點關口，但須注意此位絕非近期調整
底位。他指，市場仍觀望在港股業績期的表現，目前已公布的大型股份業績未算太差，但都不能
刺激投資者入市意欲，因外圍仍憂慮美國加息預期升溫。未來港股繼續觀望內地兩會是否有進一
步刺激經濟措施出台，改善市場氣氛。
　　連敬涵預期，恒指百分百會跌穿２００００點，以去年１０月低位至今年１月高位
２２７００的黃金回調比例０﹒３８２倍計算，１９６００點預期會有較大支持，但距今只差約
４００點，觀望跌抵１９６００前會否適度反彈，延長１９６００支持力。
　
＊資深投資者對電盈有恐懼＊
　
　　電盈（００００８）將於今日收市後公布業績，而目前息率亦達９厘以上，但連敬涵直指目
前電盈已無人問津，近年新晉投資者多留意科技股等亦不會留意電盈，而且資深投資者皆對此股
份有「恐懼」，故整體市場都對電盈不太感興趣。他表示電盈業績增長空間不大，但派息夠高亦
會吸引一定投資者。
　
＊醫藥股難再染藍，商湯大機惟無盈利＊
　
　　恒指公司將於今日收市後公布季檢，醫藥板塊近期相當受市場重視，但連敬涵指目前藍籌已
有多隻醫藥股，認為要納入應要選擇具代表性股份，目前新晉染藍的翰森（０３６９２）日均成
交都不大，須觀望恒指公司對醫藥股的考量，認為再加入醫藥股機會不大。
　　至於科技股，連敬涵指目前大型科技股已佔恒指近三成權重，再加入大科技股將令科技股權
重高於金融股，或會令恒指更加波動，故認為快手（０１０２４）等已難以染藍。但他不排除科
技股仍有染藍機會，但規模要較細，推測商湯（０００２０）會是其中一隻染藍大熱，因為此股
代表性較高亦有一定成交量，目前恒指成分股內亦未有專注做ＡＩ的股份。再加上商湯有和政府
合作的業務，或更令股份有一定代表性。但他提到，商湯唯一缺點是未有盈利，要看這會否影響
恒指公司的決定。另外，連敬涵指金蝶（００２６８）及紫金（０２８９９）亦有一定染藍機會

　
＊創科前景的確淡＊
　
　　創科實業（００６６９）遭沽空機構Ｊｅｈｏｓｈａｐｈａｔ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ指一直誇
大利潤，製造完美利潤率曲線，昨晚創科發公告澄清，強烈否認報告所載指控，今日復牌最多曾
升超過８％。連敬涵指目前不便評論沽空報告是否屬實，加上創科即將於３月１日公布業績，一
切有待業績後再等公司正式回應。但他直言，先不評論有否出現沽空報告，但創科基本面前景的
確較淡，整體美國對家用電動工具股前景看淡，即使沒有沽空報告，創科股價亦大有機會下跌，
認為目前股價跌後將較難重返回之前水平。（ｈｃ）

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