【企業盈警】致浩達控股：料去年淨虧損３１００萬至３６００萬元

《經濟通通訊社２４日專訊》致浩達控股（０１７０７）公布，截至２０２２年１２月３１

日止年度，將錄得淨虧損介乎約３１００萬元至３６００萬元，相比截至２０２１年１２月３１

日止年度淨虧損約１４３０萬元。預期淨虧損增加主要因一名合營經營方及一名分包商出現財務

困難，導致信貸風險大幅增加；整體行政開支減少約４００萬元。（ｈｐ）

