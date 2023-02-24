【企業盈警】光大環境：料去年盈利按年減少３０％至３５％

《經濟通通訊社２４日專訊》光大環境（００２５７）公布，截至２０２２年１２月３１日
止年度，公司權益持有人應佔盈利將較截至２０２１年１２月３１日止年度減少約３０％至
３５％。主要因年內行業內新增項目數量銳減，建造服務收益大幅減少；期內對波蘭附屬公司計
提全額商譽減值５﹒９億元。（ｈｐ）
【2023兔年】迎新春，謹祝大家福兔豐年，鴻圖大展，財運亨通！ 即睇2023癸卯年運程預測，兔年齊齊行大運！► 即睇
|財經熱話24/02/2023
《嚟緊炒D乜》百威亞太下周派成績表 中線睇31.99銀
|中國故事24/02/2023
《神州經脈》中國表態俄烏衝突立場 A股人幣雙雙下跌
|專訪24/02/2023
【專訪】野村陸挺：汽車銷量急凍示警 地方財政逾十年最糟（有片）
|財經熱話24/02/2023
阿里業績勝預期大行齊唱好 股價仍插半成低吸此其時！
|香港要聞24/02/2023
陳茂波:爭取今季前解除口罩令，派消費券非恒常措施
|國際動態24/02/2023
【國際要聞】北韓連射4枚戰略巡航導彈，美航母擬赴半島聯合軍演
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰