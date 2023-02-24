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24/02/2023 17:44

【企業盈警】光大環境：料去年盈利按年減少３０％至３５％

　　《經濟通通訊社２４日專訊》光大環境（００２５７）公布，截至２０２２年１２月３１日
止年度，公司權益持有人應佔盈利將較截至２０２１年１２月３１日止年度減少約３０％至
３５％。主要因年內行業內新增項目數量銳減，建造服務收益大幅減少；期內對波蘭附屬公司計
提全額商譽減值５﹒９億元。（ｈｐ）

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