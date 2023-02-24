【企業盈警】中渝置地（０１２２４）料去年業績盈轉虧２０億元

《經濟通通訊社２４日專訊》中渝置地（０１２２４）公布，預期於截至２０２２年１２月

３１日止年度，將錄得約２０億元的股東應佔虧損，相比去年則錄得約４﹒９億元盈利。虧損主

要是源於因中國房地產市場持續的信貸危機，導致須就應收聯營公司款項作出預期信貸虧損撥備

，及年內集團於英國的投資物業，因加息周期而產生的公平值虧損所致，合計金額約２５億元，

其性質為非現金及未變現。（ｈｐ）

