【北水炒Ｄ乜】淨流入８２﹒３４億元，買盈富沽美團

《經濟通通訊社２４日專訊》今日恒指低開１２７點，報２０２２３點。最高跌１１７點報

２０２３３點，最低跌３４４點報２０００６點。恒指收報２００１０點，跌３４１點或

１﹒６８％。

北水全日淨流入８２﹒３４億元，增加８８９﹒４％。北水淨買入最多的個股依次是盈富基

金（０２８００）、騰訊控股（００７００）、恒生中國企業（０２８２８）；淨賣出最多的依

次是美團（０３６９０）、快手（０１０２４）、藥明生物（０２２６９）。

主板成交１１６３﹒１３億元增加１３﹒３％。其中港股通成交３１９﹒８億元，佔總成交

２７﹒５％。



＊美團無人機獲准試運＊



美團無人機團隊宣布其城市低空物流解決方案已通過中國民航局審定，並獲得了該部門頒發

的《特定類無人機試運行批准函》和《通用航空企業經營許可證》，該審定結果意味著美團無人

機具備了成為一家城市級貨運航空公司的資質能力，初步開啟商業化運營等工作。

同期，美團城市低空物流解決方案中的調度系統－－美團無人機深圳空中運行管理中心也首

次對外亮相。

盈富基金跌１﹒１７％報２０﹒２４元，北水淨買入３９﹒１億元；騰訊控股跌１﹒８５％

報３４９﹒４元，北水淨買入１９﹒６億元；恒生中國企業跌２﹒０２％報６７﹒８８元，北水

淨買入１７﹒８億元。

美團跌３﹒３８％報１３４﹒４元，北水淨賣出６﹒６億元；快手跌４％報５２﹒８５元，

北水淨賣出１億元；藥明生物跌２﹒７４％報５３﹒３元，北水淨賣出０﹒５億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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盈富基金 （０２８００） ３９﹒１０

騰訊控股 （００７００） １９﹒５９

恒生中國企業 （０２８２８） １７﹒８１

美圖公司 （０１３５７） ０﹒６５

新東方在綫 （０１７９７） ０﹒５１

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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美團 （０３６９０） －６﹒５９

快手 （０１０２４） －０﹒９８

藥明生物 （０２２６９） －０﹒５２

長城汽車 （０２３３３） －０﹒５１

中國海洋石油 （００８８３） －０﹒４０

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