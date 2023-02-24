《美元走勢－羅明立》美元料維持強勢，短線可買入

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １３４﹒６７ １３４﹒９２ １３４﹒０４

歐元╱美元 １﹒０５９４ １﹒０６１４ １﹒０５８４

英鎊╱美元 １﹒２０１２ １﹒２０３３ １﹒２００６

美元╱瑞郎 ０﹒９３４６ ０﹒９３５９ ０﹒９３２２

美元╱港元 ７﹒８４７４ ７﹒８４７９ ７﹒８４５４

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《美元走勢》美元維持了本周以來的反彈勢頭，美元指數隔夜曾一度升至１０４﹒７８的近

２個月高位，隨後在１０４﹒５０附近震盪整固。周四（２３日）公布的美國初次申請失業金人

數意外降至１９﹒２萬人，表明勞動力市場持續緊張，支撐了美元上行動力。而美國去年第四季

度ＧＤＰ資料修正為２﹒７％，低於初值和預期，主因消費者支出放緩，引發市場對於美國經濟

可能會陷入衰退的擔憂。但事實上輕度的經濟衰退本來就是聯儲局想要的結果，因通脹的下滑勢

頭近期似乎趨緩，就業市場亦一直堅挺。若未能有效通過遏抑經濟增長來控制通脹，美聯儲局很

可能需要繼續收緊貨幣政策直至達成通帳目標。就目前而言，美元在加息偏鷹預期下仍有機會繼

續走強。

另一邊，近期通脹增速放緩以及經濟數據的利好，使歐央行有一定空間追趕美聯儲局的政策

步伐，並可能在接下來連續兩次的貨幣政策會議上大幅加息５０基點。市場亦上調了對歐央行的

終端利率預期至３﹒５％，但仍與美聯儲局目前的利率有一定距離。日本央行行長候選人植田和

男在提名聽證會上表示，支持目前的寬鬆貨幣政策，若通脹穩定可考慮將政策轉向正常化，暗示

即使上任後短期內也無意改變日本央行的貨幣政策。歐日兩大央行的貨幣政策在可見的將來難以

完全追上美聯儲局，終端利率也會有明顯差異，或會令美元維持強勢。預料美元在未來一段時間

內將維持強勢，建議短線可以買入美元，賣出非美貨幣。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 賣出歐元 １﹒０６００ １﹒０５００ １﹒０６３０

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 賣出英鎊 １﹒２０５０ １﹒１９００ １﹒２１００

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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