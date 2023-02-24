【地皮截標】旺角洗衣街商業地至少收３份標書，長實鷹君等入標

《經濟通通訊社２４日專訊》旺角洗衣街與亞皆老街交界大型商業地皮，已於今日中午１２

時截標。據現場所見，至少收３份標書，獨資參與包括鷹君（０００４１）、長實

（０１１１３）及１家不知名發展商。

該地皮前身為水務署及食環署辦事處，綜合市場估計，該幅地皮每呎樓面地價介乎約

３７００元至７２００元，估值約５６﹒４億元至１０９﹒７億元，下限較去年初大幅回落近七

成。地盤面積約１２﹒４萬平方呎，可建樓面高達１５２萬平方呎。

此外，中標發展商將須負責興建數條行人天橋，包括兩條橫跨聯運街連接旺角政府合署及港

鐵旺角東站平台，一條橫跨亞皆老街連接黑布街，以及一條連接至現有旺角道行人天橋系統。其

他須興建的社區設施包括長者中心，青少年及幼兒中心，精神健康綜合社區中心、社區會堂、公

共交通交匯處、過境巴士車站以及公眾停車位等，發展商亦須保留範圍內的３棵榕樹。

普縉助理總監（估值及諮詢）李雋傑此前表示，考慮到投資金額較大，投資回本期將會拉長

，而且中標發展商需要負責興建不少的公共設施，料是次招標只會吸引少數發展商參與競投。

華坊諮詢評估資深董事梁沛泓則預計，由於近月地皮市場走勢欠佳，不時出現流標情況，料

洗衣街地皮也有流標風險。（ｈｐ）

