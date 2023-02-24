《新股上市》傳泰山啤酒擬來港上市，籌最多逾２３億元

《經濟通通訊社２４日專訊》外電引述知情人士透露，山東泰山啤酒考慮進行香港首次公開
募股（ＩＰＯ），融資規模或介乎２億至３億美元（約１５﹒６億至２３﹒４億港元）。
知情人士表示，泰山啤酒在與美國銀行和中金公司就上市準備工作進行接觸，該公司可能最
早６月提交初步招股說明書。
知情人士稱，相關考慮尚處於初期階段，包括規模和時間等ＩＰＯ的細節可能仍會有變。
（ｂｉ）
加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇
|國際動態24/02/2023
【國際要聞】北韓連射4枚戰略巡航導彈，美航母擬赴半島聯合軍演
|FOCUS24/02/2023
【FOCUS】植田午餐便當論通脹 日銀放水狂歡獲臨時包票
|財經熱話24/02/2023
創科否認沽空機構指控獲大行力撐 今復牌彈半成撈唔撈得過？
|財經熱話24/02/2023
《午市前瞻》恒指勢穿兩萬 電盈乏人問津 商湯比快手更有機染藍
|財經熱話24/02/2023
【創科反撃】復牌後曾反彈升8% 持貨者應守或走？
|大行報告24/02/2023
阿里、網易、銀娛績後追揸沽 創科應該點部署？一表睇晒快靚正
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰