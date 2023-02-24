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24/02/2023 12:42

《新股上市》傳泰山啤酒擬來港上市，籌最多逾２３億元

　　《經濟通通訊社２４日專訊》外電引述知情人士透露，山東泰山啤酒考慮進行香港首次公開
募股（ＩＰＯ），融資規模或介乎２億至３億美元（約１５﹒６億至２３﹒４億港元）。
　　知情人士表示，泰山啤酒在與美國銀行和中金公司就上市準備工作進行接觸，該公司可能最
早６月提交初步招股說明書。
　　知情人士稱，相關考慮尚處於初期階段，包括規模和時間等ＩＰＯ的細節可能仍會有變。
（ｂｉ）

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