任志剛及唐家成獲委任為港交所董事會成員，任期兩年

《經濟通通訊社２４日專訊》政府公布，財政司司長已委任任志剛和唐家成出任港交所

（００３８８）董事會成員，接替席伯倫和姚建華；並再度委任梁穎宇出任董事會成員。有關委

任和續任的任期約兩年，由該公司於今年舉行的股東周年大會完結起生效，直至於２０２５年舉

行的股東周年大會完結為止。

財政司司長陳茂波表示，三位獲委任人士均熟悉金融市場和相關業界，在公共服務方面亦具

備豐富經驗，有信心他們將和其他董事會成員合作，共同推動香港發展成為更具活力、更具規模

、更廣更深的國際籌融資平台。

陳茂波指，任志剛在金融服務界內備受尊重，擔任金管局總裁期間推出了多項策略性改革，

對香港的金融發展和穩定貢獻良多，為香港發展為離岸人民幣樞紐奠定堅實的基礎。他在貨幣市

場和金融服務範疇的深厚知識和多方面經驗將助力港交所擴展業務和增強風險管理。

陳茂波又提到唐家成在金融服務領域擁有深厚的資歷，出任證監會主席期間展現了卓越的領

導能力，帶領證監會在市場發展和監管方面取得顯著成就。相信他對金融市場運作和證券事務等

方面監管的深入認識和豐富經驗，可協助港交所進一步提升競爭力，拓展業務。

陳茂波亦衷心感謝將卸任的席伯倫和姚建華，分別在過去８年和６年的任期內對港交所發展

作出的傑出成就。

港交所董事會包括不多於六名由財政司司長委任的董事、不多於６名由股東選出的董事，以

及港交所的集團行政總裁。現任由財政司司長委任的其他董事會成員為史美倫、洪丕正和周胡慕

芳。（ｃｌ）

