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24/02/2023 17:20

【夜期時段】即月期指最新報１９９８２點，升１７點，低水２８點

　　《經濟通通訊社２４日專訊》即月期指在夜期時段開市報１９９５６點，跌９點，低水５４
點，最新報１９９８２點，升１７點，低水２８點，合約成交２２３張。
　　即月國指期貨在夜期時段開市報６６７５點，跌１０點，低水２８點，最新報６６９２點，
升７點，低水１１點，合約成交２３６５張。

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