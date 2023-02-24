【夜期時段】即月期指最新報１９９８２點，升１７點，低水２８點

《經濟通通訊社２４日專訊》即月期指在夜期時段開市報１９９５６點，跌９點，低水５４

點，最新報１９９８２點，升１７點，低水２８點，合約成交２２３張。

即月國指期貨在夜期時段開市報６６７５點，跌１０點，低水２８點，最新報６６９２點，

升７點，低水１１點，合約成交２３６５張。

