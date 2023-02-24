《再戰明天》歐元區公布消費者信心指數，中電信義系公布業績

《經濟通通訊社２４日專訊》歐元區公布消費者信心指數，及中電信義系公布業績，料為下

周一（２７日）市場焦點。



＊中共二十屆二中全會舉行，美國公布耐用品訂單等數據＊



各國重要經濟活動方面，中國中共二十屆二中全會舉行。下周一本港時間１２：００ｐｍ，

即將上任的日本央行總裁植田和男出席國會參議院的聽證會。

數據方面，下周一德國公布１月進口物價；１月零售銷售。本港時間１：００ｐｍ，日本公

布１２月同時指標；１２月領先指標。本港時間４：３０ｐｍ，香港公布１月出口；１月進口；

１月貿易收支。本港時間５：００ｐｍ，歐元區公布１月貨幣供應Ｍ３。本港時間６：００ｐｍ

，歐元區公布２月消費者信心指數。本港時間９：３０ｐｍ，美國公布１月耐用品訂單，料由

５﹒６％逆轉至下滑３﹒９％。本港時間１１：００ｐｍ，美國公布１月成屋待完成銷售，月率

升幅料由２﹒５％收窄至０﹒９％。本港時間１１：３０ｐｍ，美國公布２月達拉斯聯邦製造業

展望企業活動指數，料由負８﹒４惡化至負９﹒５。

在本港，下周一公布業績的公司有：理想汽車（０２０１５）、中電（００００２）、信義

玻璃（００８６８）、信義光能（００９６８）等。

此外，明日中國中免（０１８８０）將有基石投資者持股解禁。（ｗａ）

