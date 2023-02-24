電盈：去年ＯＴＴ業務首錄ＥＢＩＴＤＡ正數，免費電視業務升３％

《經濟通通訊社２４日專訊》電訊盈科（００００８）公布，截至２０２２年１２月３１日

止年度，ＯＴＴ業務首次錄得全年ＥＢＩＴＤＡ正數，達１﹒７８億元，期內收益上升３６％至

２０﹒１２億元，主要由於Ｖｉｕ收益按年增長４５％，維持為區內領先的視像串流服務供應商

之一。Ｖｉｕ的付費訂閱服務及數碼廣告模式並行，兩個領域的收益均有增長，其中付費訂閱收

益增長略高。



＊免費電視及相關業務ＥＢＩＴＤＡ增長３％＊



對於免費電視及相關業務，公司表示，儘管市況低迷，截至２０２２年１２月３１日止年度

的廣告收益維持穩定，為６﹒１６億元。受藝人管理及音樂出版收益帶動，免費電視及相關業務

的收益增長１４％至９﹒１億元，而ＥＢＩＴＤＡ亦增長３％至９７００萬元。



＊Ｖｉｕ付費用戶人數飆升４５％至１２２０萬＊



全年Ｖｉｕ付費用戶人數飆升４５％至１２２０萬，每月活躍用戶總數進一步上升１３％至

６６４０萬。集團在東南亞的每月活躍用戶總數連續１２個季度保持領導地位，付費用戶數目及

串流分鐘亦穩踞環球串流影視平台的前兩位。

電訊盈科署理集團董事總經理許漢卿表示，過去一年是香港在三年疫情後的轉捩點。雖然中

美關係持續緊張，及美國聯儲局取態鷹派，但隨著旅遊重啟，商業活動迅速恢復，２０２３年伊

始前景向好。集團多面向的產品服務組合涵蓋科技、媒體及電訊領域，不僅能裝備抵受商業周期

的高低起伏，更形成一個獨特的生態圈，使集團有優勢把握Ｗｅｂ３﹒０、數碼經濟、智慧城市

、大灣區以及環境、社會及管治等新機遇。（ｂｎ）

