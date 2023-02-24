【新冠感染】陳茂波：政府爭取今季前解除口罩令

《經濟通通訊社２４日專訊》財政司司長陳茂波出席一個電台節目時透露，政府已表明現階

段會繼續維持口罩令，當局正不斷評估社區健康風險，爭取今季前能解除口罩令。他又指，在預

算案提出建立「開心香港」，希望與海洋公園、西九文化區等合作，舉辦更多活動予市民參與。

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