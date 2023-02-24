《小傳日記》海底撈即日起唔畀自帶火鍋料，要搞好管理就係必要！

《小傳日記》陰吓陰吓恒指終於跌到落兩萬，不過今日都未做好準備要跌穿兩萬，最低都係

試到２０００６，最後危危乎都算守得住，算係畀個機會人走得就走啦。

噚日就有上面記者發現，海底撈（０６８６２）即日開始唔畀人外帶火鍋料入場。香江呢邊

就一直都無呢支歌唱，但原來上面原本係可以自帶任何火鍋料入場烚吓烚吓，據講蝦蝦蟹蟹仲可

以拎入廚房幫你劏埋而唔額外收錢。

不過而家就唔得了，有記者直接打去客服到問，嗰邊就回應話因為出於食材同用餐安全考慮

，於是就唔畀自攜食材，不過嘢飲都仲係可以自帶，如果有咩想食就同客服講，佢哋會考慮加入

ｍｅｎｕ咁話喎。

自從２０２１年海底撈開始「啄木鳥計劃」要破釜沉舟咁擺脫以前嘅管理方式，好多嘢都要

改，首先就係執笠一堆搵唔到錢嘅餐廳，２０２１年７月至２０２２年６月，總共就執咗２９１

間門市。叫得「啄木鳥」就證明有心想將所有害蟲，又或者係在害蟲清除，而唔畀自攜食材都應

該係其中一步。

如果以風險管理嚟講，畀客帶外來食材入門市食其實係好大風險，因為出咗事有食物中毒真

係唔知係咪海底撈供應嘅食物出事，計起上嚟都唔知入邊個數，所以係絕對應該要避免呢個風險

。相反即使係外帶嘢飲，原本都係工廠密封出廠，相對出事機會細好多，請請！



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