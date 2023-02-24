【企業盈警】原生態牧業料去年純利跌至最少１５００萬人幣

《經濟通通訊社２４日專訊》原生態牧業（０１４３１）公布，截至去年１２月３１日止年
度，預期集團該年度將錄得純利介乎約１５００萬元至２５００萬元人民幣，而截至２０２１年
１２月３１日止年度的純利約為１﹒５７億元人民幣。
公司表示，純利預期減少主要是由於飼料價格較相應年度增加。（ｂｎ）
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