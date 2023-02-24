《雷鳴天下－雷鼎鳴》中國有無糧食危機？

《雷鳴天下》去年因為俄烏戰爭、極端天氣及新冠疫情的影響，全球不少國家出現糧食危機

，食品價格飛漲，港人應可感受到。北韓２２年來首次連軍糧也要削減，人民還要上繳「愛國糧

」；美國則在不少地方都缺蛋，一蛋難求。中國同樣在糧食安全問題上受到威脅，並非可以高枕

無憂，但中國總算是危中有機，機中有危。



有些數據是需要我們關注的。中國的耕地本就不多，全球十分之一的耕地要養活世界五分之

一的人口，２００９年全國第２次國土調查，發現中國共有２０﹒３億畝（１５畝等於１公頃，

即１萬平方米），但２０１９年的第３次調查，卻只剩下１９﹒１７９億畝，總共縮小了

５﹒５２％，離中央政府多次要力保的１８億畝紅綫，又近了一步。耕地的減少，與工業發展、

基礎建設及城鎮化等等佔地活動有莫大關係。



我們若看外貿數據，一樣感到壓力。在２００３年，中國穀物的淨出口是１９８６萬公噸，

但到了２０２１年，盈餘卻變為逆差，穀物進口比出口多了６２０５萬公噸，變化不可謂不大。

中國是否不靠輸入糧食便有糧荒？我算過一下，２００３年穀物的自給率是１０５﹒６％，糧食

有盈餘，但２０２１年的自給率看起來是９１﹒１％，並不完全自給自足。



＊《誰來養活中國》多漏洞＊



按照經濟學邏輯，某些產品要輸入，是十分正常之事。例如中國種植大豆，單位成本比從外

國進口足足高出３成，何不把土地建成工廠，多賺外匯去買糧？不過，在世局動盪、戰雲瀰漫的

國際環境下，糧食供應是否安全、會否被對手卡脖子，便是一個生死攸關的問題。



事實上，中央政府歷來都把糧食安全放在首要地位。自２００４年起，每年的「中央一號文

件」都是談與農業相關的問題。１９９５年環境研究專家布朗（Ｌｅｓｔｅｒ Ｂｒｏｗｎ）出

版了《誰來養活中國》一書，直指中國的工業化會使她的耕地被大量消耗掉，最終糧產不足支持

她的人口，從而造成世界性的糧食危機。此書立論大有漏洞，忽視了科技對增加糧產的巨大作用

，亦不懂市場力量會提高農民的積極性及土地的投入，不少經濟學家對此書已有批駁，但他提出

的警號，與中國人的居安思危想法一拍即合。



認識中國的都知道，歷代若有糧荒出現，社會必有不穩，直接威脅國家安全，中央政府不會

不防。



我們若看另一組數據，卻可以樂觀不少。沒錯，耕地面積是下降了，但播種面積卻是增加了

。從２００３年至２０２１年，農作物的播種面積增加了１０﹒６７％，２０２１年達至

２５﹒３億畝，同期糧食作物的播種面積也上升了１８﹒３３％，穀物的播種面積更上升了

３０﹒４２％。為何播種面積大於耕地面積？因為同一面積，每年可以超過一造。



＊去年糧食產量破紀錄＊



更重要的是產量。２０２２年糧食產量破了紀錄，達到６８，６５３萬公噸。這是甚麼概念

？這等於人均每年９７２斤糧食，亦即每天２﹒６６斤。猶記得４０多年前回大陸旅遊，吃飯要

算糧票，一大碗飯便是２両米，我一天頂多能吃下３碗，即６両（１斤是１０両），今天更吃不

下這麼多。２﹒６６斤是１３大碗飯，離饑荒遠得很！若與過去作比較，２００３年至去年，糧

產共上升了５９﹒４％，人口才增加了９﹒６％，糧食安全比２０年前進步多了。



為何人均要耗掉這麼多糧食？糧產增加了這麼多還怕不夠安全？這主要是因為現時中國人民

食物的組成比前複雜得多，君子食不厭精，吃的肉大量增加了，而飼養牲畜需要多得多的食物。

這個趨勢會繼續下去，人民收入持續上升，人均糧食消耗量會因肉食的增加及食材的浪費而不斷

爬升。但若糧食價格高企，肉類會變得昂貴，那麼肉類的消費量會減少，可省回一些飼養用的糧

食。



＊農產新技術顛覆傳統＊



我們也不應忘記，中國的農產技術進步神速，沙漠變農田、海水種稻、雜交水稻等等例子，

使人眼花繚亂。我曾參觀過一些高科技農場，但覺其顛覆了我們對傳統農業的印象。



近年中國進口的糧食不少，而中國人口卻有減少，我猜測部分糧食是被儲藏起來當儲備。這

是理性的做法，若有戰事，手中無糧，怎會不慌？多少儲備才夠？這並無精準答案，但我相信夠

兩年用的糧食，便較為安全了。



中國已不是６０多年前大躍進時期的中國，我們雖不應掉以輕心，但糧食供應安全問題並不

尖銳。《香港科技大學經濟學系前系主任及榮休教授 雷鼎鳴》



（轉載自晴報）

＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

