《青工俠說－廖錦興》實施就業優先戰略，強化就業優先政策

《青工俠說》去年８月，中國國家統計局公布了７月份１６歲至２４歲人口的調查失業率為

百分之十九點九，這數字再創歷史新高。如此嚴峻的青年就業形勢，引發了內地青年對於就業前

景的普遍憂慮。另方面，３年來企業受疫情衝擊影響，普遍面對生產經營困難，這導致吸納就業

能力有所下降。尤其是青年人就業佔比較高的第三產業恢復緩慢，崗位的不足使青年人就業難上

加難。



「畢業等於失業」的狀況令年輕人感到沮喪和無助，同時社會也將因出現大量的失業人群，

而需面對不同程度上的挑戰。習近平總書記在二十大報告中指出，「實施就業優先戰略，強化就

業優先政策」，為新征程上進一步做好就業工作指明了方向。國家要由大國走向強國，在大方向

必須堅定不移發展民生、教育、科技和經濟。其次，在報告中提到民生範疇，對就業、社會保障

、醫療衛生等方面都作出重要部署，為增進民生福祉，提高人民生活品質確定了一系列的政策：



一）加強宏觀調控和政策支持

國務院在２０２１年８月公布《「十四五」就業促進規劃》，明確了就業促進總體要求和重點任

務。隨後在國務院常務會議上強調宏觀政策協同保就業，要求在財政、金融、就業等領域加強政

策聯動，保就業、保民生、保市場主體，落實宏觀政策。



二）促進高校畢業生就業作為重中之重

２０２２年國務院辦公廳印發《關於進一步做好高校畢業生等青年就業創業工作的通知》強調，

重點幫助我國困難的畢業生就業，同時做好青年創業的支援服務，在資金、市場、培訓等提供合

適的協助。人社部在２０２２年３月啟動了全國高校畢業生精準招聘，亦組織了「公共就業服務

進校園」活動，包括提供招聘、指導、師友、專業講座等，展開就業政策宣傳。



三）助力國家鄉村振興

人社部和國家鄉村振興局聯合發布《國家鄉村振興重點幫扶地區職業技能提升工程實施方案》，

提出推進勞務輸出、培訓勞務品牌、促進就地就近就業、鼓勵返鄉入鄉創業、提升公共就業服務

、加大就業補助資金的傾斜支持等政策措施。在提升技能方面，增強教育制度改革及鄉鎮的新科

技教育和體驗。



此外，政府不僅在青年就業創業方面需要更積極進取，以提高青年人的向上流機會。面對新

常態，政府更需要想法子激活年輕人的新思維，才可引領他們把握機遇。令人頭痛的還有人口老

年化的趨勢，而在增強基層醫療能力、公共衛生完善住房制度及個人養老金制度等三方面是為迎

接新挑戰良方解藥。



除了企業吸納就業能力下降，年輕人亦非常重視工作帶來的滿意度。根據智聯招聘及中國人

民大學聯合發布的《中國就業市場景氣報告》，對於２０２２年大學應屆畢業生，在４月中的時

候，已有４６﹒７％的學生得到聘書，但當中只有三分之一選擇簽約，其餘都放棄了工作職位，

這現象亦說明內地大學生選擇理想職業的意願高於只找一份工作，可見在就業服務及提供多元化

就業，對青年個人發展的重要性。



內地與香港經貿關係緊密，可謂「同聲同氣」，因此香港亦面對相同的挑戰。在復常後，企

業需要增加人力資源及政府政策的支援，而本港長期低生育率和持續出現的移民使人口淨流失上

升，嚴重影響各行各業的發展。筆者認為政府應加強放寬專業人士來港工作的限制，對於極度缺

人的行業如建築、長者護理等，應加快審批及採取更積極的政策吸引內地或東盟國家的相關人員

來港工作。《香港青年工業家協會榮譽會長 廖錦興》



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