《鍾之日記》地緣變局升溫，魚缸連跌四日

《鍾之日記》２月２４日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



地緣政治變局為資本市場帶來震盪，俄烏戰爭持續一周年，聯合國大會於周四（２３日）以

壓倒票數通過決議案，譴責俄羅斯吞併烏克蘭４個地區，並要求俄羅斯立即撤兵。中國在表決中

投下棄權票。中國外交部隨後在今早發布關於政治解決烏克蘭危機的中國立場，提出了停火止戰

、支持俄烏相向而行、逐步推動局勢降級緩和等建議，並強調核武器用不得，核戰爭打不得。但

這份立場文件並沒有對俄烏兩國之間的領土糾紛提出具體的解決方法。市場擔憂這份「和平協議

」若不獲支持，則戰事或升級，後續帶來重大不確定性。

中央外辦主任王毅日前出訪俄羅斯並與該國總統普京對話，引發全球關注，美國近日多番警

告中國不要向俄羅斯提供軍事援助，不過美國國務卿布林肯最新表示，中國政府可能批准了中資

公司向俄羅斯提供非致命的「軍民兩用」援助作戰事用途；另有外媒指中國向俄羅斯提供軍事用

無人機。



＊香江四連跌，Ａ場外資撤＊



地緣變局升溫，離岸、即期人民幣均下跌，Ａ股市場全日走低，滬綜指收跌０﹒６２％，收

報３２６７﹒１６點，不過總結全周仍上漲１﹒３４％。深成指收跌０﹒８２％，創業板指跌

１﹒１６％。兩市全日成交額為７２５８億元人民幣，較上一交易日減少１０﹒１％。外資全日

淨流出５０﹒９７億元人民幣，連續三日淨流出。

香江魚缸連跌四日，恒指低開１２７點，一度低見２０００６，創近兩個月（１月３日後）

低位，午後大市沽壓持續，最終全日收造２００１０，跌３４１點或１﹒７％；國指造６７０３

，跌２﹒３％。科指險守四千點大關，收４０１０，跌３﹒３％。大市全日成交１１６３﹒１３

億元。

恒指連跌四周，本周累跌７０９點或３﹒４％。網易（０９９９９）季度Ｎｏｎ－ＧＡＡＰ

純利按年跌２７％，低於預期，ＡＤＲ則創下去年１２月以來最大跌幅，港股收挫１１﹒２％，

為表現最差藍籌。



＊阿里成績勝預期，惟股價不給力＊



阿里巴巴（０９９８８）公布，截至去年１２月３１日止第三季純利約４６８﹒１５億人民

幣，按年升６９％，每股盈利２﹒２５人民幣，主要由於數字媒體及娛樂分部相關商譽減值減少

２２４﹒２７億人民幣。非公認會計準則淨利潤４９９﹒３２億人民幣，按年增長１２％，高於

市場預期的４４４﹒４億元。惟阿里今日仍跌５﹒４％，報９０﹒０５元，創１個月新低。

綜合券商分析，阿里期內營收符預期，降本增效措施再建功，帶動經調整淨利超預期。不過

，近期消費復甦乏力，或限制阿里核心業務中國零售商業客戶管理（ＣＭＲ）增長表現，但認為

阿里仍為消費復甦的主要受益者。

摩根士丹利認為，消費復甦較弱可能會限制阿里截至３月底止季度ＣＭＲ增長，但認為隨著

阿里貨幣化能力改善，復甦趨勢具有很高的確定性。大摩又料，阿里將優先投資具營收潛力的業

務機會，但會致力於提高運營效率。

富瑞認為，阿里在新春假期後、今年餘下時間裏，復甦故事完好無損，維持買入及目標價

２１４港元。大和同樣看好，阿里是消費復甦的主要受益者，與同業相比，阿里將提供更大的盈

利上調空間。

高盛則認為，市場憂慮阿里將於未來一年加大投資以增強競爭力，同時保持提高營運效率有

難度，預料阿里績後股價好壞參半。該行重申阿里「買入」評級，列入確信買入名單，目標價

１３５元，並將２０２３至２０５年經調整ＥＢＩＴＡ預測調整＋２％至－３％。



＊創科強烈否認指控，復牌後僅彈４％＊



將於下周三（１日）公布去年業績的創科實業（００６６９）昨日（２３日）遭沽空機構

Ｊｅｈｏｓｈａｐｈａｔ Ｒｅｓｅａｒｃｈ狙擊，指其十多年來一直涉嫌透過操控會計來誇大

利潤，股價由下午２時５７分起停牌。創科昨晚強烈否認指控，並申請股份交易於今日上午９時

恢復。創科實業今早復牌後，隨即反彈逾８％，惟投資者仍相對保守，股價未有再突破，最終僅

升４﹒４％，報７８﹒２５元。創科昨日停牌前暴跌１９％，創逾３個月低。

創科實業強烈否認Ｊｅｈｏｓｐｈａｐｈａｔ Ｒｅｓｅａｒｃｈ的指控，指其包含眾多誹

謗性、偏頗、斷章取義、不準確及不完整的陳述。該集團指，報告之作者並無嘗試向其確認或收

集任何有關該集團財務報表資訊。相關指控乃沽空機構個別意見，在一般情況下，其利益未必與

股東利益相符一致，亦可能蓄意打擊對該集團及管理層之信心，損害該集團聲譽。該集團又指，

董事會及其管理團隊均嚴格看待其受信責任，並對採納之會計常規及獨立審計財務報表充滿信心

。

Ｊｅｈｏｓｈａｐｈａｔ Ｒｅｓｅａｒｃｈ早前指其十多年來一直涉嫌透過操控會計來誇

大利潤，製造出完美的利潤率曲線，而在全球收入逾１０億美元的上市企業中，創科是唯一一家

連續十年間，毛利率每半年都能上升的公司。Ｊｅｈｏｓｈａｐｈａｔ更直言，創科潛在跌幅

６０％至８０％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致

損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

