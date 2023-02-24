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24/02/2023 11:08

【內房困局】融創房地產被納失信被執行人，稱不影響債券展期安排

　　《經濟通通訊社２４日專訊》融創房地產集團有限公司２２日發布公司被納入失信被執行人
的公告。公告顯示，融創房地產存在８項失信行為，涉及票面金額約６６１﹒７５萬元（人民幣
．下同）及利息損失、訴訟費用等。
　　融創房地產方面表示，該事項不會對公司債券展期後的兌付安排等產生重大不利影響，公司
及其餘各被告目前正在與原告洽談和解，預計在達成和解後，失信登記將撤銷，屆時將不會對公
司生產經營、財務狀況及償債能力產生重大不利影響。（ｄｗ）

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