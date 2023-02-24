《經濟通通訊社２４日專訊》百度（０９８８８）副總裁李碩表示，百度的生成式ＡＩ產品
「文心一言」很快就會推出。對於金融行業來說，文心一言將率先在智能檢索、投研助手、金融
數字人、智能客服、智能創作等場景落地，提升業務效率，帶來金融行業應用的新突破。
目前已經有包括互聯網、媒體、金融、保險、汽車、企業軟件等行業的４００多家頭部企業
宣布加入百度「文心一言」生態。在金融行業，興業銀行（滬：６０１１６６）、泰康保險等機
構已經成為「文心一言」首批生態合作夥伴。（ｄｗ）
24/02/2023 12:08
【ＡＩ熱潮】４百間頭部企業加入百度文心一言，落地五大金融領域
《經濟通通訊社２４日專訊》百度（０９８８８）副總裁李碩表示，百度的生成式ＡＩ產品
「文心一言」很快就會推出。對於金融行業來說，文心一言將率先在智能檢索、投研助手、金融
數字人、智能客服、智能創作等場景落地，提升業務效率，帶來金融行業應用的新突破。
目前已經有包括互聯網、媒體、金融、保險、汽車、企業軟件等行業的４００多家頭部企業
宣布加入百度「文心一言」生態。在金融行業，興業銀行（滬：６０１１６６）、泰康保險等機
構已經成為「文心一言」首批生態合作夥伴。（ｄｗ）
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