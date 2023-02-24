《神州縱橫－凌昆》前進之路將崎嶇

《神州縱橫》本篇乃筆者為此專欄寫的最後一篇。顧自２００６年８月起已寫了１６年多，

期間見証了中國發展的翻天復地變遷。在此收筆之時，正好作一些基本性的總結與展望。



＊百年巨變多風險＊



正如習近平所指世界正處於百年巨變之時，而中國則是受影響最大及主要變化來源之一。中

國取得的成績，尚待發揮的潛力和面對的問題等，都是帶巨大且每被低估（包括中央）。中國一

個獨特的基本矛盾是：近幾十年來發展迅速，已成為第一大經濟體（雖然中央只認第二），但人

均收入雖已達中等水平，卻仍遠未及發展國門檻。另一問題是經濟實力提升之快創造了人類文明

史上奇跡，但要達到民族復興目標障礙仍多，尤須防功虧一簣。前路狀況有喜有憂，令人悲觀樂

觀因素俱在。回到當前，更不能低估所面對的嚴峻國內外形勢。當人們熱議新一年開門紅及復甦

顯現之際，實際環境卻正如筆者之前指出持續惡化。這在新年伊始已日趨明顯。極端天氣更極端

，今年初便已創全球最冷紀錄，中國同創本國最冷紀錄。新冠疫情進入少數據少監測時期，但料

有反復，中國作為人口最多又最多交流國度出現了海嘯式爆疫，其後果仍待觀察。尤須防爆出毒

性強新變種。國際間財經不確定性持續發酵，在高債務高泡沫的滯漲下進行大收緊史無前例。地

緣政爭惡化，俄烏戰爭不斷升級。更值得關注者是中美發生衝突之可能性日高。美國對華的財經

打壓及軍事包圍正加緊進行，新招迭出，中國啞忍終有極限。



＊管治失效待改善＊



同樣前景難料者是國內形勢發展。筆者早指出中國經濟底氣好且質素不斷提升，但宏觀困局

揮之不去乃因政策不當，做成了經濟管治失效，至今未見根治。若讓已延續十年的ＧＤＰ增長軟

著陸走勢繼續，將可能引發硬著陸，也不利長遠發展。由於多年大水漫灌，又可能引發資金沉澱

的流動性陷阱和社會信用收縮的資產負債表衰退。在大手減免稅費下財政困局開始浮現，地方債

務狀況尤須關注。高槓桿重債負將成為妨礙發展的風險。宏觀之外其他許多政策如為達雙碳目標

拉閘限電、禁止補習社、整頓電商平台，急進式煤轉氣以至最近的對抗疫「清零政策」清零等，

既有部分目標不合理問題，更多是實施時粗疏盲目，對民生及經濟做成衝擊，甚至帶來社會性管

治失效。正如劉鶴所說中國不會退回計劃經濟，但卻可陷入「長官經濟陷阱」，就是憑長官意志

急推拍腦袋工程或政策。也正如習近平所說，要繼承江澤民遺志，做好中國特式化社會主義建設

。當中最重要的是提升管治能力以達到「三個代表」的要求。總之，今年人們希望成為復甦之年

，但卻不能忽略矛盾爆發的風險。望各位讀者自求多福。《資深評論員 凌昆》



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