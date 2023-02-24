【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶２２１點子，報６﹒９１３９

《經濟通通訊社２４日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒８９４２，

較上個交易日升８６點子，結束兩連跌，上個交易日報６﹒９０２８。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早大幅低開２２１點子，報６﹒９１３９，上個交易

日即期匯率收盤報６﹒８９１８。

１０年期美債收益率創三個月新高後轉降。美元指數創近七周新高後回落，離岸人民幣盤中

低見６﹒９２３７，續創七周新低。（ｊｔ）

