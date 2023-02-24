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即市新聞

24/02/2023 16:56

【聚焦人幣】人幣即期收跌５２４點穿６﹒９４關，創近兩個月新低

　　《經濟通通訊社２４日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早大幅低開逾２００點
子後，跌幅愈踩愈深，盤中一度低見６﹒９４５６，尾盤跌幅維持，匯價收報６﹒９４４２大跌
５２４點子，創２０２２年１２月３０日以來新低。
　　離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現跌３７８點子，報６﹒９５６５，盤中跌破６﹒９５關口，
亦創２０２２年１２月３０日以來新低。
　　中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒８９４２，較上個交易日升８６點子，結
束兩連跌，上個交易日報６﹒９０２８。
　
＊地緣政治及中美關係緊張，影響人幣調整幅度大＊
　
　　地緣政治風險不利於人民幣，中國外交部今日發布中方關於政治解決烏克蘭危機的立場文件
，總共有１２點立場，呼籲停火止戰、啟動和談；停止單邊制裁，逐步推動局勢降級緩和。但這
份立場文件並沒有對俄烏兩國之間的領土糾紛提出具體的解決方法。市場擔憂這份「和平協議」
若不獲支持，則戰事或升級，後續帶來重大不確定性。分析指，中美緊張關係可能進一步升級影
響市場情緒，隨著人民幣跌破６﹒９關口，市場貶值預期有所升溫，人民幣調整幅度偏大。
　　巴克萊最新觀點稱，地緣政治緊張局勢和一些政治不確定性的進一步上升，在短期內抑制投
資者的風險偏好。（ｊｔ）

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