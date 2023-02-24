【人行操作】人行４７００億逆回購利率持平，全周收水１７２０億

《經濟通通訊社２４日專訊》人民銀行公布，今日進行的４７００億元（人民幣．下同）７
天期逆回購，中標利率持平２％。今日有８３５０億元７天期逆回購到期，實現淨回籠３６５０
億元。
公開市場本周共１６６２０億元逆回購到期，人行共開展１４９００億元逆回購操作，全周
累收水１７２０億元。（ｃｔ）
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